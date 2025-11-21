Προϋπολογισμός 2026: Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή – Τι περιλαμβάνει και πού κατευθύνονται οι περισσότερες δαπάνες

Το οριστικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2026 κατατίθεται σήμερα στη Βουλή από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα μέτρα στήριξης για μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και όλες οι δαπάνες.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον νέο προϋπολογισμό, οι δαπάνες για την Εθνική Άμυνα θα φτάσουν τα 2,3 δισ. ευρώ το 2026, έναντι 1,7 δισ. ευρώ το 2025 καθώς τρέχουν και φυσικές παραλαβές εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Ο νέος κρατικός προϋπολογισμός εστιάζει στις ενισχύσεις του εισοδήματος των νέων, των πολυμελών οικογενειών, αλλά και των μισθωτών μέσα από τη μείωση των φορολογικών βαρών.

Μόνιμες ενισχύσεις

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, ο Προϋπολογισμός του 2026 αναμένεται να περιγράψει τις μόνιμες δημοσιονομικές παρεμβάσεις για ενίσχυση του εισοδήματος των νοικοκυριών, οι οποίες για το 2026 ανέρχονται σε 1,76 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα περιλαμβάνουν: