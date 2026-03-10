Πρόγραμμα κατάρτισης ΔΥΠΑ: Στις 12:00 ανοίγει η πλατφόρμα – Μέσω του gov.gr οι αιτήσεις

Από τις 12:00 το μεσημέρι σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα στο gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Το πρόγραμμα φέρει τον τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης» και δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, αποκτώντας νέες γνώσεις και δεξιότητες σε τομείς με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Έμφαση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Η δράση δίνει έμφαση στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, πράσινων δεξιοτήτων και οικονομικού εγγραμματισμού, τομείς που θεωρούνται κρίσιμοι για την προσαρμογή των εργαζομένων στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται συνολικά σε έως 114.384 εργαζομένους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Πώς υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης

Η υλοποίηση της δράσης πραγματοποιείται μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει συνολικά 150 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων 149 ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι συμμετέχοντες καλούνται να λάβουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς, προκειμένου να πιστοποιηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν.

Επίδομα έως 750 ευρώ για τους συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα έως 750 ευρώ μικτά, το οποίο αντιστοιχεί σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εκπαιδευτικών ενοτήτων και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν το 70% του συνολικού ποσού, ενώ σε περίπτωση επιτυχούς πιστοποίησης καταβάλλεται το σύνολο του επιδόματος.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του NextGenerationEU.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που πληρούν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, πρέπει να είναι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, να είναι άνω των 18 ετών και να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων του προγράμματος.

Μετά την υποβολή της αίτησης και την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει η ΔΥΠΑ να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, καθώς και τον πάροχο κατάρτισης που θα το υλοποιήσει. Η σχετική λίστα των διαθέσιμων προγραμμάτων περιλαμβάνει πληροφορίες για το περιεχόμενο, τη διάρκεια, τις δεξιότητες που αποκτώνται και τον φορέα υλοποίησης, ενώ επικαιροποιείται διαρκώς.

Τι ισχύει για την παρακολούθηση και το επίδομα

Η παρακολούθηση της κατάρτισης πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού ωραρίου των εργαζομένων, ενώ οι εργοδότες δεν εμπλέκονται στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επιλογής ή πιστοποίησης των συμμετεχόντων. Κάθε ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε ένα μόνο πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το σύνολο των 150 ωρών κατάρτισης, να ολοκληρώσουν τις εκπαιδευτικές ενότητες και τα τεστ αυτοαξιολόγησης και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί το σύνολο της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι δεν δικαιούνται το εκπαιδευτικό επίδομα.

Η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και πιστοποίησης, έπειτα από τους απαραίτητους ελέγχους που διενεργεί η ΔΥΠΑ μέσω του πληροφοριακού συστήματος του προγράμματος.