Πρόεδρος Βενζινοπωλών Αττικής: Σε 5 μέρες θα δούμε άνοδο και πάλι στις τιμές του πετρελαίου – Τι είπε για την κατανάλωση καυσίμων μετά το Πάσχα

Την εκτίμηση ότι εντός των προσεχών 5 ημερών θα δούμε τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις συνομιλίες για εξεύρεση λύσης να βρίσκονται σε τεταμένο σχοινί, έκανε ο πρόεδρος των Βενζινοπωλών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.

Όπως είπε στο ERTNews ο κ. Παπαγεωργίου, «είδαμε την περασμένη εβδομάδα μία μεγάλη μείωση 10%, σήμερα βλέπουμε μια άνοδο που έχει ανακτήσει περίπου το 5%-6% αυτών των απωλειών. Η ελληνική αγορά αυτή τη στιγμή ακολουθεί τις μειώσεις που έρχονται από τη Μεγάλη Τετάρτη στο πετρέλαιο τύπου Brent και στη διυλιστηριακή τιμή και έτσι όσο βρισκόμαστε σε αυτά τα σημεία, οι τιμές θα είναι κάτω από 2 ευρώ και για την αμόλυβδη βενζίνη και κάτω από 1,90 ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, με την τιμή να βαίνει μειούμενη».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «όσο βρισκόμαστε στα όρια των 95- 98 δολ. του πετρελαίου οι τιμές θα είναι αυτές, αν ανέβει μπορεί να ανέβουν και οι τιμές στα καύσιμα».

Ο κ. Παπαγεωργίου τόνισε ότι «μετά την επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα και μέχρι να μπουν οι μισθοί, η κατανάλωση είναι χαμηλότερη».