Πτώση άνω του 5% για το πετρέλαιο μετά τη δήλωση Τραμπ για διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 5% σήμερα το πρωί μετά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ (τους οποίους απέρριψε το Ιράν) για πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου.

Οποιαδήποτε εκεχειρία θα ήταν κρίσιμη για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, της βασικής πλωτής οδού στον Κόλπο για το αργό πετρέλαιο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, η διεθνής τιμή αναφοράς, έχει μειωθεί κατά 5,9% στα 94,42 δολάρια ανά βαρέλι. Την Τρίτη ήταν περίπου 104 δολάρια. Η τιμή αναφοράς του αμερικανικού αργού υποχώρησε κατά 5,1% νωρίς την Τετάρτη στα 87,65 δολάρια το βαρέλι.

Ενώ το Ιράν έχει αρνηθεί ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις και ότι οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται, το Πακιστάν έχει προσφερθεί να φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 1.000 ακόμη Αμερικανοί στρατιώτες από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία λέγεται ότι θα αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες.