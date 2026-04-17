Πτώση της τιμής του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – Κάτω από 90 δολάρια το Brent

Η τιμή του πετρελαίου σημείωσε κατακόρυφη πτώση το απόγευμα της Παρασκευής, μετά τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί, ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι «εντελώς ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες για άμβλυνση των προβλημάτων στον εφοδιασμό.

Τα σχόλια του Αραγτσί στην πλατφόρμα X ακολούθησαν τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει αργά το βράδυ της Πέμπτης ότι ο πόλεμος στο Ιράν «πρέπει να τελειώσει αρκετά σύντομα».

Το αργό πετρέλαιο τύπου Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, υποχώρησε κατά 10,8% στα 88,70 δολάρια ανά βαρέλι. Το WTI, το σημείο αναφοράς των ΗΠΑ, σημείωσε πτώση 11% στα 81,20 δολάρια ανά βαρέλι, σύμφωνα με το CNN.

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αραγτσί τόνισε ότι τα πλοία που διέρχονται από την κρίσιμη θαλάσσια δίοδο πρέπει να ακολουθούν μια «συντονισμένη διαδρομή» που καθορίζεται από τις ναυτιλιακές αρχές του Ιράν. Τις δηλώσεις του Ιρανού ΥΠΕΞ χαιρέτισε ο Αμερικανός πρόεδρος γράφοντας στο Truth Social: «Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι τα Στενά [του Ορμούζ] του Ιράν είναι πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για απρόσκοπτη διέλευση. Σας ευχαριστώ!».

Σημειώνεται πάντως ότι παρά την πτώση, το Brent και το αμερικανικό αργό (WTI) παραμένουν πάνω από τα προπολεμικά τους επίπεδα, τα οποία ήταν 73 και 67 δολάρια ανά βαρέλι, αντίστοιχα.

Ο Dow Jones εκτινάχθηκε κατά 700 μονάδες

Μετά την ανακοίνωση του Ιράν για άνοιγμα εκ νέου των στενών του Ορμούζ, άλλαξε το σκηνικό και στα χρηματιστήρια. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 702 μονάδες ή 1,5%, τα futures του S&P 500 διαπραγματεύονται υψηλότερα κατά 0,8%, ενώ τα futures του Nasdaq 100 ενισχύονται κατά 1%.