Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Τορπίλη» 2,1 – 2,6 δισ. ευρώ για ναυτιλία, εμπόριο, ενέργεια και τουρισμό – Ξηραδάκης και Κορκίδης κρούουν «καμπανάκι»

Σε «τορπίλη» για την ελληνική ναυτιλία, το εμπόριο, τον τουρισμό και γενικότερα για την οικονομία μπορεί να εξελιχθεί η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι επιπτώσεις είναι αλυσιδωτές για πολλούς τομείς.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου -με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο και για 100 δολ. το βαρέλι τις επόμενες ημέρες- και το αυξημένο ρίσκο στην ευρύτερη περιοχή που φέρνει άνοδο σε ασφάλιστρα και ναύλα, αποτελούν εστίες ανησυχίας και προβληματισμού.

Θαλάσσιες μεταφορές, ενέργεια αλλά και το κόστος του παγκόσμιου εμπορίου είναι οι τρεις βασικές «παράμετροι» που θα προσδιορίσουν, σε διεθνές επίπεδο την εικόνα των αγορών, σε μία χρονική συγκυρία εξαιρετικά ταραγμένη διεθνώς, με την Ευρωπαϊκή οικονομία να προσπαθεί να σταθεροποιηθεί εν μέσω ενός διεθνούς οικονομικού πολέμου λόγω των δασμών, αλλά και τώρα, εν μέσω μίας ακόμη «περιφερειακής σύρραξης» στο πέταλο της Ανατολικής Μεσογείου και εγγύς Ανατολής.

Για την Ελλάδα, οι σημαντικότερες επιπτώσεις εστιάζονται σε πέντε βασικούς τομείς: τουρισμό, ναυτιλία, εμπόριο, ενεργειακό κόστος και γεωπολιτική σταθερότητα με εκπροσώπους της ναυτιλίας και του εμπορίου, όπως o ναυτιλιακός οικονομολόγος, Γιώργος Ξηραδάκης και ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης να κρούουν «καμπανάκι» κινδύνου.

Ο κ. Κορκίδης μάλιστα εκτιμά ότι οι απώλειες αθροιστικά από επιμέρους τομείς (τουρισμός, ναυτιλία, εμπόριο, ενέργεια) μπορεί να κυμανθούν από 2,1 – 2,6 δισ. ευρώ.

Ξηραδάκης στον Realfm 97,8: «Πολύ ανησυχητική η κατάσταση – Τα ναύλα πιέζονται προς τα πάνω, αυξήσεις ακόμη και 30% στα ασφάλιστρα»

Με ζοφερά χρώματα περιγράφει ο Γιώργος Ξηραδάκης την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή των Στεφανίας Κασίμη και Σπύρου Παπαδάκη.

«Είναι πάρα πολύ ανησυχητική η κατάσταση για την οικονομία και τις προοπτικές που διαμορφώνονται. Ζούμε μια κατάσταση σαν να έχει χαλάσει στο σπίτι μας το κέντρο υποδοχής ενέργειας» είπε αρχικά ο κ. Ξηραδάκης.

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, υποστήριξε ότι «αυτή τη στιγμή δεν περνά τίποτα από τα Στενά και αυτό γιατί δεν υπάρχουν μόνο απειλές αλλά και οι ανακοινώσεις των Ιρανών που ελέγχουν το πέρασμα των Στενών και προειδοποιούν ότι θα χτυπήσουν».

Ο ίδιος περιέγραψε ότι «δεκάδες τάνκερ που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως είναι μπλοκαρισμένα και εγκλωβισμένα. Δημιουργείται πρόβλημα ροής εφοδιασμού της παγκόσμιας αγοράς με όλες τις προεκτάσεις που έχει αυτό για τη συνέχιση της παραγωγής όλων των κρατών και για την τσέπη μας. Το βλέπουμε πρώτα στην αγορά του πετρελαίου και στη συνέχεια στα χρηματιστήρια. Αρχίζει ένα ντόμινο επηρεασμού».

«Αυξάνεται κατακόρυφα το λειτουργικό κόστος των εταιρειών»

«Το λειτουργικό κόστος των ναυτιλιακών εταιρειών αυξάνεται κατακόρυφα» σύμφωνα με τον κ. Ξηραδάκη και αναλύει τους λόγους που συμβαίνει αυτό. Όπως εξήγησε, «καταρχάς υπάρχει το θέμα των ασφαλειών των πλοίων που σίγουρα εκτοξεύεται. Επίσης το πλήρωμα των πλοίων σε τέτοιες καταστάσεις διεκδικεί ή του δίνεται κάτι παραπάνω γιατί είναι σε εμπόλεμη ζώνη, ενώ αν προσθέσει κάποιος και τις πληθωριστικές πιέσεις που θα δούμε σε ολόκληρη την αγορά, όλα αυτά θα αυξήσουν τα λειτουργικά κόστη».

«Πίεση των ναύλων προς τα πάνω»

Ο κ. Ξηραδάκης επεσήμανε ότι «όλη αυτή η αύξηση θα πιέσει και τα ναύλα προς τα πάνω και κυρίως λόγω της έλλειψης πλοίων που θα είναι διαθέσιμα για άλλα εμπόρια ακόμη και πετρελαίου, για άλλες γραμμές από άλλα γεωγραφικά μήκη του πλανήτη. Αυτά θα φέρουν και μεγάλη αύξηση στην τιμή του προϊόντος για τον τελικό καταναλωτή. Έχουμε την αύξηση στην πρωτογενή παραγωγή όσον αφορά στο brent αλλά έχουμε και την αύξηση στον τελικό καταναλωτή».

«Αυξήσεις ακόμη και 30% στα ασφάλιστρα»

«Τα ασφάλιστρα μπορεί να παρουσιάσουν αυξήσεις ακόμη και 30% λόγω του ρίσκου της εμπόλεμης κατάστασης. Ακόμα είμαστε στο ξεκίνημα αυτής της κρίσης» διευκρίνισε ο κ. Ξηραδάκης, ενώ εξέφρασε και την ανησυχία του για τον τουρισμό σε περίπτωση που η εμπόλεμη κατάσταση παραταθεί σε διάρκεια.

«Ο φόβος μας είναι για τον τουρισμό. Αν επιμηκυνθεί η κατάσταση αυτή, θα μας επηρεάσει πάρα πολύ και θα επηρεάσει και την οικονομία και τους εργαζόμενους» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ξηραδάκης.



Κορκίδης: «Σοβαρές και πολυεπίπεδες οικονομικές επιπτώσεις»

«Ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει πάντα ως αποτέλεσμα σοβαρές και πολυεπίπεδες οικονομικές επιπτώσεις, τόσο περιφερειακά όσο και παγκοσμίως. Σύμφωνα με προηγούμενες γενικευμένες πολεμικές εντάσεις δημιούργησαν στο παρελθόν στη παγκόσμια οικονομία κλυδωνισμούς, καθώς μείωσαν το παγκόσμιο ΑΕΠ από – 0,2% έως και -1%, αύξησαν τον πληθωρισμό +1% και τα επιτόκια και μείωσαν τις επενδύσεις προς αποφυγή του ρίσκου. Το βασικό ζητούμενο είναι και αυτή την φορά είναι η διάρκεια και η διασπορά της πολεμικής σύρραξης» τονίζει στο enikos.gr ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης.

«Αύξηση ναύλων και ασφαλίστρων κατά κινδύνων πολέμου»

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, «στη ναυτιλία, πιθανές επιθέσεις ή εμπλοκές στα Στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση ναύλων και ασφαλίστρων κατά κινδύνων πολέμου, ανακατεύθυνση πλοίων μέσω Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, καθυστερήσεις και μειωμένη αξιοπιστία των logistics, με αποτέλεσμα υψηλότερο λειτουργικό κόστος και πιέσεις στις ναυλώσεις για τις ελληνόκτητες εταιρείες.

«Διαταραχή εμπορίου και εισαγωγών»

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η διαταραχή του εμπορίου και των εισαγωγών, ιδίως μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, είναι προφανές ότι θα επηρεάσει εκ νέου την εφοδιαστική αλυσίδα, τη μεταποίηση και το λιανικό εμπόριο, καθώς οι εισαγωγές πρώτων υλών, σιτηρών και πετροχημικών επηρεάζονται άμεσα, αυξάνοντας το κόστος εισαγωγών σε ενέργεια, πρώτες ύλες και τεχνολογικά προϊόντα, δημιουργώντας ανασφάλεια στις εξαγωγές προς χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Για άλλη μία φορά τις επιπτώσεις από τη νέα σύρραξη και τη διαταραχή των εμπορευματικών ροών θα «βιώσουν» τα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου συμπεριλαμβανομένου και του λιμανιού του Πειραιά το οποίο, ως γνωστόν, έχει απωλέσει μεγάλο μέρος της κίνησής του από την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι μεγάλες εταιρείες διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων «διαβλέποντας» την κατάσταση «ανέκρουσαν πρύμναν» σε σχεδιασμούς διέλευσης από το Σουέζ και επέβαλαν ήδη επίναυλο 1.500 $/TEU.

«Θα επιβαρυνθούν οι μεταφορές»

Παράλληλα, η άνοδος των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ως απότοκο της αντίδρασης των αγορών στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, απ΄όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, θα επιβαρύνει, άμεσα τις μεταφορές, το κόστος παραγωγής και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις, ιδίως σε τρόφιμα και ενέργεια. Η διαταραχή της ροής ενέργειας, για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η σύρραξη, ενισχύει τις εκτιμήσεις για βραχυπρόθεσμη τιμή άνω των 80 δολαρίων ανά βαρέλι, επιβαρύνοντας το κόστος καυσίμων για μεταφορές, παραγωγή και θέρμανση, ιδιαίτερα σε ΕΕ γεγονός που θα επαναφέρει τις πληθωριστικές πιέσεις».

«Στον τουρισμό η χώρα ενδέχεται να θεωρηθεί γειτονική ζώνη αστάθειας»

«Στον τουρισμό, η χώρα ενδέχεται να θεωρηθεί «γειτονική ζώνη αστάθειας», ιδίως από επισκέπτες τρίτων χωρών όπως οι ΗΠΑ και η Ασία, με πιθανές ακυρώσεις κρουαζιέρων και πολυπροοριστικών πακέτων, αύξηση ασφαλιστικών καλύψεων και επιβάρυνση της τουριστικής εικόνας, ιδιαίτερα σε νησιά και περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου» επισημαίνει ο κ. Κορκίδης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ