Πόσο ακριβότερα πωλούνται τα κρέατα στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις χώρες της Ευρωζώνης

Η χώρα μας έχει πληθωρισμό τροφίμων πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης. Τον Δεκέμβριο ανήλθε στο 3,6% από 2,7% τον Νοέμβριο όταν στην Ευρωζώνη έφτασε στο 2% από το 1,8%.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ο πληθωρισμός στα κρέατα εκτοξεύτηκε στο 13,2% και για τρίτο μήνα με διψήφιο ποσοστό. Η Ελλάδα είχε τον υψηλότερο πληθωρισμό στα κρέατα από όλα τα κράτη μέλη έναντι 5,2% του μέσου όρου στην ευρωζώνη.

Τον Οκτώβριο ο πληθωρισμός στο μοσχαρίσιο κρέας ανήλθε στο 26,9% σχεδόν διπλάσιος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης που έκλεισε στο 13,7%.

Μεγάλες ανατιμήσεις στα κρέατα

Η χώρα μας είχε την 3η μεγαλύτερη ανατίμηση στην ευρωζώνη στο αιγοπρόβειο κρέας με 12,2.% πίσω από Ιρλανδία και Πορτογαλία.

Στο χοιρινό κρέας η ετήσια ανατίμηση έφτασε στην Ελλάδα το 5,6%, από 4,2% τον Ιούλιο πίσω από Ιρλανδία και Λουξεμβούργο. Η χώρα μας είναι φθηνότερη μόνο στο κοτόπουλο με ετήσια ανατίμηση στο 4% από 4,9% που είναι ο μέσος όρος της ευρωζώνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από 23 κιλά που ήταν η κατά κεφαλήν κατανάλωση στο κοτόπουλο πριν από περίπου 10 χρόνια, σήμερα φτάνει τα 33 κιλά ενώ οι εκτιμήσεις για την επόμενη δεκαετία είναι ότι θα ξεπεράσει τα 40 κιλά. Το μοσχάρι είναι ο μεγαλύτερος σπόνσορας για τις πωλήσεις του κοτόπουλου, λένε γνώστες της αγοράς.

Στο γιαούρτι ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο έφτασε το 9% ακριβώς 9 φορές μεγαλύτερο από το 1% της ευρωζώνης. Στο γάλα ο πληθωρισμός έφτασε το 9,9% έναντι 2,4% που ήταν ο μέσος όρος στις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 5η θέση με τον υψηλότερο πληθωρισμό πίσω από Εσθονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Σλοβακία.

Αντίθετα, στα τυριά ο πληθωρισμός είναι μόλις 1% από 1,4% στην ευρωζώνη.

Αυξήσεις και στα φρούτα

Στα φρούτα η χώρα μας έχει τον τέταρτο υψηλότερο πληθωρισμό με 10,6%, πενταπλάσιος της ευρωζώνης που βρέθηκε στο 2,1%.

Μεγαλύτερο πληθωρισμό έχει η χώρα μας σε σχέση με την Ευρωζώνη στο ψωμί με 2,5% έναντι 1,7%, στα θαλασσινά με 4,2% έναντι 2,6% στο βούτυρο με 7,7% έναντι μείωσης 12,1%, στον καφέ με 18,7% έναντι 15,4%, στους χυμούς με 5,5% έναντι 3,7% και στην μπύρα με 2,8% έναντι 1%.

Παρ’ όλα αυτά σε κάποιες κατηγορίες η εικόνα της χώρας είναι καλύτερη όπως στα αβγά με πληθωρισμό 1,7% έναντι 8,8% της ευρωζώνης, στο ελαιόλαδο μειώσεις 34,1% έναντι μειώσεων 23,2% στην Ευρωζώνη, στα λαχανικά με αρνητικό πληθωρισμό 2,6% έναντι -0,2% της Ευρωζώνης, στις πατάτες με μειώσεις 10,7% έναντι μειώσεων 6,7% και στη ζάχαρη με μειώσεις 6,3% έναντι μειώσεων 2,8%.