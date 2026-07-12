Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση του Market Pass – Ποιοι οι δικαιούχοι

Οικονομική «ανάσα» για χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά σχεδιάζει η κυβέρνηση μέσω του νέου κύκλου του Market Pass 2026, με τις πρώτες πληρωμές να τοποθετούνται χρονικά προς τα τέλη Οκτωβρίου.

Το νέο πρόγραμμα βρίσκεται στη φάση της προετοιμασίας από το υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, με στόχο τη διάθεση ψηφιακών vouchers για την αγορά τροφίμων. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε έναρξη τον Σεπτέμβριο, ωστόσο οι απαραίτητες τεχνικές διαδικασίες και η ενεργοποίηση του νέου συστήματος μεταφέρουν τις πρώτες πιστώσεις για το τέλος Οκτωβρίου.

Ποιοι αναμένεται να είναι οι δικαιούχοι

Στο επίκεντρο του νέου κύκλου ενίσχυσης βρίσκονται κυρίως πολίτες και οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, με προτεραιότητα σε όσους έχουν λάβει ή λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από τον Μάρτιο του 2024 και μετά, είτε συνεχόμενα είτε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στη λίστα των πιθανών δικαιούχων αναμένεται να περιλαμβάνονται:

άνεργοι,

μονογονεϊκές οικογένειες,

πολύτεκνα νοικοκυριά,

άτομα με αναπηρία,

οικογένειες με αυξημένες ανάγκες,

πολίτες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Παράλληλα, εξετάζεται η ένταξη και πολιτών που είχαν λάβει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ακόμη και για έναν μήνα από τον Μάρτιο του 2024 και μετά, ακόμη κι αν σήμερα δεν λαμβάνουν πλέον τη συγκεκριμένη παροχή. Για αυτή την κατηγορία προβλέπονται αναδρομικές καταβολές, ανάλογα με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Ψηφιακό voucher για το Market Pass 2026

Η ενίσχυση θα χορηγείται μέσω ψηφιακού voucher, το οποίο θα διαθέτει μοναδικό κωδικό ή barcode και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε ψηφιακή είτε σε εκτυπωμένη μορφή.

Το voucher θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπωλεία και λοιπά καταστήματα τροφίμων, ενώ δεν θα μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά ούτε να χρησιμοποιηθεί για αγορές καπνικών προϊόντων, αλκοόλ ή τυχερών παιχνιδιών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ενίσχυση αναμένεται να ξεκινά από 40 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και να αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Η πρώτη πληρωμή στα τέλη Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνει και αναδρομικά ποσά, ενώ στη συνέχεια οι καταβολές θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση.

Αναδρομικά έως και 30 μηνών

Αναδρομικές καταβολές που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μπορεί να κυμαίνονται από 240 έως και 1.200 ευρώ προβλέπονται για τους δικαιούχους του νέου Market Pass. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αναδρομική ισχύς της επιδότησης ενδέχεται να καλύπτει διάστημα έως και 30 μηνών, με αφετηρία την 1η Μαρτίου 2024.

Ενδεικτικά, για μηνιαία ενίσχυση ύψους 40 ευρώ, τα αναδρομικά διαμορφώνονται ως εξής:

6 μήνες: 240 ευρώ

12 μήνες: 480 ευρώ

18 μήνες: 720 ευρώ

24 μήνες: 960 ευρώ

30 μήνες: 1.200 ευρώ

Το συνολικό κόστος του προγράμματος εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 400 εκατ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη περισσότερων από 200.000 ευάλωτων νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.















