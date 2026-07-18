Πώς λειτουργεί η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων – Προϋποθέσεις και παραδείγματα

Περίπου 1,5 εκατομμύριο φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιότερες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία μέσω της νέας πλατφόρμας για τη ρύθμιση έως 72 δόσεων, που ενεργοποιήθηκε από σήμερα.

Ρύθμιση 72 δόσεων: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποιες οφειλές υπάγονται και τι πρέπει να κάνετε

Η δυνατότητα αφορά χρέη που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 2023, ενώ προϋπόθεση είναι, σε περίπτωση προηγούμενης ρύθμισης που απωλέσθη, αυτό να έχει σημειωθεί έως τις 20 Απριλίου 2026.

Η ρύθμιση δεν αποτελεί μόνιμη δυνατότητα, καθώς η προθεσμία για την ένταξη λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Για την υπαγωγή στις 72 δόσεις απαιτείται οι οφειλέτες να έχουν τακτοποιήσει όλες τις νεότερες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, ενώ θα πρέπει επίσης να έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για τα τελευταία πέντε χρόνια. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται χρέη που προέρχονται από φοροδιαφυγή και λαθρεμπορία.

Ρύθμιση 72 δόσεων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Το νέο μέτρο χαρακτηρίζεται ως ένα επιπλέον εργαλείο ρύθμισης οφειλών, προσφέροντας, σύμφωνα με το υπουργείο, μια «δεύτερη ευκαιρία» σε πολίτες και επιχειρήσεις. Το επιτόκιο της ρύθμισης διαμορφώνεται στο 5,84%, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται στα 30 ευρώ και πρέπει να καταβληθεί μέσα σε τρεις ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Παραδείγματα για το πώς λειτουργεί η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων

Παραδείγματα για το πώς λειτουργεί η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων δείχνουν τη σημαντική διαφορά σε σχέση με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων που ίσχυε μέχρι σήμερα, καθώς μειώνεται αισθητά το μηνιαίο ποσό που καλούνται να καταβάλλουν οι οφειλέτες.

Ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη στο Δημόσιο: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις – Πώς μειώνεται η μηνιαία δόση στο μισό και τι ισχύει με τις νέες οφειλές

Η νέα δυνατότητα αφορά χρέη που έχουν δημιουργηθεί έως το τέλος του 2023 και δίνει τη δυνατότητα σε φορολογούμενους με παλαιότερες οφειλές να αποπληρώσουν τα ποσά σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ενδεικτικά, για μια οφειλή ύψους 7.000 ευρώ, που δημιουργήθηκε την περίοδο 2020-2021, ο οφειλέτης που θα ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων θα καταβάλλει περίπου 115 ευρώ τον μήνα. Αντίθετα, με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, η μηνιαία επιβάρυνση για την ίδια οφειλή θα έφτανε περίπου τα 310 ευρώ.

Αντίστοιχη είναι η διαφορά και για μικρότερες οφειλές. Για παράδειγμα, σε χρέος 4.000 ευρώ που δημιουργήθηκε μέσα στην περίοδο 2022-2023 και πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στη νέα ρύθμιση, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα περίπου 66 ευρώ, ενώ μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων θα ανερχόταν στα 177 ευρώ τον μήνα, δηλαδή σχεδόν τριπλάσιο ποσό.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ: