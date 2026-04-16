Ρεκόρ τριετίας για τον πληθωρισμό τον Μάρτιο – Ποιες αυξήσεις έφερε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Ρεκόρ τριετίας κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Μάρτιο, σημειώνοντας άνοδο στο 3,9% από 4,5% τον Απρίλιο του 2023.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Οι πληθωριστικές πιέσεις που απορρέουν από το πόλεμο, αποτυπώνονται και στα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για τον πληθωρισμό του Μαρτίου στη χώρα μας.

Αναλυτικότερα, ο πληθωρισμός τον Μάρτιο, τον πρώτο μήνα πολέμου στη Μέση Ανατολή εκτοξεύθηκε στο 3,9% από 2,7% τον Φεβρουάριο και 2,5% τον Ιανουάριο με τις ετήσιες ανατιμήσεις στα τρόφιμα να φτάνουν αντίστοιχα στο 4,5%. Μέσα σε έναν χρόνο ακριβότερα πωλούνται κατά 20,3% το μοσχάρι, 14,1% το αρνί και το κατσίκι, 11,6% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 11,3% ο καφές, 9% οι σοκολάτες, 8,9% τα λαχανικά, 6,9% τα φρούτα, 4,7% τα γαλακτοκομικά και τα αβγά, 4,5% τα πουλερικά, 2,8% τα ψάρια και τα θαλασσινά, 2,1% τα είδη ένδυσης και υπόδησης, 7,6% έχουν αυξηθεί τα ενοίκια, το πετρέλαιο κίνησης σημείωσε άνοδο 22,8%, το πετρέλαιο θέρμανσης 24,6%, η βενζίνη 9,3% ενώ 6,6% είναι οι ετήσιες ανατιμήσεις σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και κυλικεία, 7% στα ασφάλιστρα υγείας και 3,9% στα κομμωτήρια και στα καταστήματα προσωπικής φροντίδας. Στο αντίποδα σημαντική μείωση της τάξης του 22,5% έχει η τιμή του ελαιόλαδου και στα ζυμαρικά 8,4%.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Eurostat υψηλότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Ιρλανδία και η Λετονία με 3,6%, η Λιθουανία 4,5%, η Κροατία 4,7% και η Σλοβακία 3,7%. Όλες οι άλλες χώρες, έχουν ίδιο ή μικρότερο πληθωρισμό από την χώρα μας. Μάλιστα πρόκειται για χώρες που οι εργαζόμενοι έχουν ιδιαίτερα μεγαλύτερες μηνιαίες αποδοχές, από αυτές που έχουν οι Έλληνες εργαζόμενοι. Για παράδειγμα στο Βέλγιο ο πληθωρισμός είναι 2%, στην Γερμανία 2,6%, στην Ισπανία 3,2%, στην Γαλλία 1,9%, στην Ιταλία 1,5%, στην Ολλανδία 2,6% και στην Πορτογαλία 2,7%.

Εντείνονται οι έλεγχοι

Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή βρίσκονται βιομηχανίες τροφίμων και εμπορικές επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν προϊόντα, στα οποία παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στις τιμές που πωλούν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.