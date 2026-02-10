Ρεύμα: Αυτή είναι η νέα αλλαγή που εξετάζεται για τα ευέλικτα τιμολόγια – Όλες οι λεπτομέρειες

Ανατροπή με το χρώμα των ευέλικτων τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τα εν λόγω τιμολόγια να έχουν χρώμα κόκκινο, ωστόσο φαίνεται πως αυτό τελικά δεν θα ισχύσει. Όπως αναφέρουν κύκλοι της ΡΑΑΕΥ στο enikonomia.gr, το χρώμα στα ευέλικτα τιμολόγια δεν αναμένεται να είναι κόκκινο διότι κανείς από τους προμηθευτές δεν το θέλει αλλά το πλαίσιο αυτών θα παραμείνει όπως έχει.

Ταυτόχρονα, οι ίδιοι κύκλοι ξεκαθαρίζουν πως το χρώμα των ευέλικτων τιμολογίων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, θα έχει περάσει από την Ολομέλεια της Βουλής το τελικό κείμενο της Ρυθμιστικής απόφασης για όλα τα είδη τιμολογίων (σταθερά, ειδικά, κυμαινόμενα, ευέλικτα και δυναμικά) στη λιανική αγορά ρεύματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν προβλέπεται να καταργηθεί κανένα από τα είδη τιμολογίων.

Το πλαίσιο για τα ευέλικτα τιμολόγια

Υπενθυμίζεται πως με σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, τα βασικά χαρακτηριστικά των ευέλικτων τιμολογίων θα είναι τα εξής: