Ρύθμιση χρεών: Νέο «σωσίβιο» για τους οφειλέτες – Πώς θα λειτουργήσει η αποπληρωμη σε 72 δόσεις

Μέσα στον Ιούνιο ξεκινά η εφαρμογή του νέου πλαισίου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, φέρνοντας ουσιαστικές ελαφρύνσεις για όσους έχουν εκκρεμότητες με το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αναφέρει το ΕΡΤNews.

Οι βασικότερες αλλαγές εστιάζουν στη δυνατότητα αποπληρωμής παλαιών χρεών σε έως 72 δόσεις, στην άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και στη διευκόλυνση της πρόσβασης στον εξωδικαστικό μηχανισμό μέσω της διεύρυνσης των κριτηρίων υπαγωγής.

Οι προϋποθέσεις για τη ρύθμιση των 72 δόσεων

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν χρέη προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία που βεβαιώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστα έως τις 21 Απριλίου 2026. Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται διαγραφή προσαυξήσεων ακόμη και σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης.

Όπως επισημαίνουν φοροτεχνικοί, για να παραμείνει ενεργή η ρύθμιση των 72 δόσεων, οι οφειλέτες θα πρέπει να τακτοποιούν και τις νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων είτε με πλήρη εξόφληση.

Η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, ενώ παράλληλα αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ψηφιακή άρση κατασχέσεων και αποδέσμευση λογαριασμών

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη για την αποδέσμευση κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών, που αφορά περίπου 1,6 εκατομμύρια οφειλέτες. Βασική προϋπόθεση είναι να έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 25% της συνολικής οφειλής και να έχουν ρυθμιστεί οι υπόλοιπες φορολογικές εκκρεμότητες.

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά και σε πραγματικό χρόνο μέσω των συστημάτων της ΑΑΔΕ, επιταχύνοντας σημαντικά την άρση των κατασχέσεων και ενισχύοντας τη ρευστότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού για μικροοφειλέτες

Παράλληλα, σημαντικές αλλαγές επέρχονται και στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς μειώνεται το κατώτατο όριο οφειλών από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη περίπου 300.000 μικροοφειλετών που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός της διαδικασίας.

Μέσω του εξωδικαστικού, οι οφειλές προς το Δημόσιο μπορούν να ρυθμίζονται σε έως 240 δόσεις, ενώ για χρέη προς τράπεζες και servicers προβλέπεται αποπληρωμή σε έως 420 δόσεις.

Ποια λύση συμφέρει τους οφειλέτες

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και την ενεργοποίηση των σχετικών ψηφιακών πλατφορμών, οι οφειλέτες θα έχουν επαρκές χρονικό περιθώριο για να αξιολογήσουν ποια λύση ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Η ρύθμιση των 72 δόσεων προσφέρει ταχύτητα, απλότητα και συγκεκριμένο αριθμό δόσεων χωρίς κριτήρια ένταξης. Αντίθετα, ο εξωδικαστικός μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα σημαντικά μεγαλύτερης χρονικής επιμήκυνσης αποπληρωμής, χαμηλότερου επιτοκίου και ενσωμάτωσης τραπεζικών οφειλών στο ίδιο σχήμα ρύθμισης.