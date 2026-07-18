Ρύθμιση 72 δόσεων: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποιες οφειλές υπάγονται και τι πρέπει να κάνετε

Μια νέα «ανάσα» σε χιλιάδες φορολογούμενους που έχουν συσσωρευμένες παλαιές οφειλές προς την Εφορία δίνει η νέα διαδικασία ρύθμισης που ενεργοποιείται από σήμερα. Η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης των χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις έρχεται να διευκολύνει όσους επιθυμούν να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες του παρελθόντος, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ρύθμιση 72 δόσεων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1141/2026), σε εφαρμογή των μέτρων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, για το ιδιωτικό χρέος, όπως ψηφίστηκαν με τον Ν. 5313/2026, καθορίζεται η διαδικασία για το πώς οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν και να καταβάλλουν τμηματικά, σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Προϋπόθεση είναι, όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής, οι οφειλές αυτές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης.

Ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη στο Δημόσιο: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις – Πώς μειώνεται η μηνιαία δόση στο μισό και τι ισχύει με τις νέες οφειλές

Τα 6 βασικά σημεία των 72 δόσεων

Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης: 30 ευρώ

Οι βεβαιωμένες οφειλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31/12/2023

Αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτή να έχει απολεσθεί έως 20/04/2026

Να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας (έως και το φορολογικό έτος 2024)

Να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση

Να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Ψηφιακά, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου > Ρυθμίσεις Οφειλών > Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5313/2026

Από πότε ισχύει η ρύθμιση

Με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: