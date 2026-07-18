Οικονομία

Ρύθμιση 72 δόσεων: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποιες οφειλές υπάγονται και τι πρέπει να κάνετε

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Μια νέα «ανάσα» σε χιλιάδες φορολογούμενους που έχουν συσσωρευμένες παλαιές οφειλές προς την Εφορία δίνει η νέα διαδικασία ρύθμισης που ενεργοποιείται από σήμερα. Η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης των χρεών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις έρχεται να διευκολύνει όσους επιθυμούν να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες του παρελθόντος, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ρύθμιση 72 δόσεων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1141/2026), σε εφαρμογή των μέτρων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, για το ιδιωτικό χρέος, όπως ψηφίστηκαν με τον Ν. 5313/2026, καθορίζεται η διαδικασία για το πώς οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν και να καταβάλλουν τμηματικά, σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. 

Προϋπόθεση είναι, όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής, οι οφειλές αυτές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης.

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Τα 6 βασικά σημεία των 72 δόσεων

  • Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης: 30 ευρώ
  • Οι βεβαιωμένες οφειλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31/12/2023
  • Αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτή να έχει απολεσθεί έως 20/04/2026
  • Να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας (έως και το φορολογικό έτος 2024)
  • Να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση
  • Να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Ψηφιακά, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου > Ρυθμίσεις Οφειλών > Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5313/2026

Από πότε ισχύει η ρύθμιση

Με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  1. Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00– 20:00.
  2. Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων > Ρυθμίσεις – Οφειλές / Αιτήσεις Ρύθμισης > Αίτηση Ρύθμισης > Ρυθμίσεις οφειλών και πληρωμή.

 

Πηγή enikos.gr