Σαφάρι ελέγχων για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Τέλος χρόνου για τους ιδιοκτήτες

Με εντατικούς ελέγχους από τους δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα ξεκινά η επόμενη φάση εφαρμογής των μέτρων πυροπροστασίας για τα οικόπεδα, καθώς σήμερα λήγει οριστικά η προθεσμία καθαρισμού και υποβολής δηλώσεων, χωρίς να προβλέπεται νέα παράταση.

Ακαθάριστα οικόπεδα στην Αττική: Πότε αρχίζουν οι έλεγχοι – Όσα είπε ο Ευάγγελος Τουρνάς

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι το βράδυ της Παρασκευής είχαν υποβληθεί 602.000 δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων στην ειδική πλατφόρμα. Ο αριθμός αυτός θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός, ωστόσο εξακολουθεί να υπολείπεται των συνολικών δηλώσεων που είχαν κατατεθεί πέρυσι. Το 2025 είχαν υποβληθεί συνολικά 702.000 δηλώσεις, ενώ μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα πριν από τη λήξη της προθεσμίας είχαν καταγραφεί περίπου 330.000 νέες δηλώσεις, γεγονός που δείχνει ότι σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών επιλέγει να συμμορφωθεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Η εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες δείχνει ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες έσπευσαν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους καθώς από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι και η επιβολή προστίμων.

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Αυτοψίες

Ξεκάθαρο μήνυμα προς τους αντιδημάρχους Πολιτικής Προστασίας όλων των δήμων της Αττικής έστειλε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε, τονίζοντας τη σημασία των αυτοψιών από την Πυροσβεστική και τους δήμους.

«Η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση. Τα φαινόμενα έρχονται και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε», τόνισε, καλώντας τους δήμους να ξεκινήσουν από τις 23 Ιουνίου ελέγχους, καταγραφές παραβάσεων και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

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Παράλληλα, ο υπουργός κάλεσε τις δημοτικές Αρχές να ολοκληρώσουν άμεσα τις εργασίες που τους αναλογούν και να διευκολύνουν τους πολίτες στη διαχείριση των υπολειμμάτων καθαρισμού, ορίζοντας σημεία συγκέντρωσης κλαδεμάτων και φυτικών υπολειμμάτων. Οπως ανακοίνωσε, το Πυροσβεστικό Σώμα θα συνδράμει ενεργά στους ελέγχους, σε συνεργασία με τους δήμους, για την καταγραφή παραβάσεων και την επιβολή προστίμων.

Αυστηρά πρόστιμα

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται είτε από τους δήμους είτε από το Πυροσβεστικό Σώμα, είτε από κοινού, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Οι δημοτικές Αρχές διενεργούν τακτικούς και αυτεπάγγελτους ελέγχους, ενώ η Πυροσβεστική παρεμβαίνει και κατόπιν καταγγελιών που υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας. Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται και η χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, όπως drones.

Οι κυρώσεις είναι κλιμακωτές:

Πρόστιμο 100 ευρώ για μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού στην πλατφόρμα ακόμα και αν έχει καθαριστεί το οικόπεδο.

Πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχουν γίνει ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης.

Για μη καθαρισμό οικοπέδου επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ, ενώ παράλληλα ο δήμος προχωρά σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό.

Η ψευδής δήλωση αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα πρόστιμα βεβαιώνονται μέσω της ΑΑΔΕ ή καταβάλλονται μέσω των δημοτικών Αρχών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2025 επιβλήθηκαν 1.410 πρόστιμα ύψους 1.000 ευρώ το καθένα, τα οποία αφορούσαν ιδιοκτήτες που δεν υπέβαλαν δήλωση καθαρισμού. Φέτος, επισημαίνεται ότι το πρόστιμο για τη μη υποβολή δήλωσης, όταν δεν έχουν γίνει ούτε καθαρισμός ούτε δήλωση, μειώνεται στα 500 ευρώ.

«Δεν υπάρχει χρόνος»

Αποφασισμένοι να προχωρήσουν άμεσα σε εντατικούς ελέγχους δηλώνουν στη Realnews οι δήμαρχοι, κατανοώντας τη σπουδαιότητα των αυτοψιών στα οικόπεδα των δήμων τους. «Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Οι απαραίτητοι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν από την επόμενη κιόλας ημέρα», λέει στην «R» ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, και επισημαίνει ότι λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπήρχαν πολλά ακαθάριστα οικόπεδα.

«Το βασικότερο πρόβλημα ήταν ότι ξεκίνησαν όλοι να καθαρίζουν πολύ αργά τα οικόπεδά τους, δηλαδή μετά τις 15-16 Μαΐου, γιατί μέχρι τότε είχαμε και πολλές βροχές. Αλλωστε αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που πήρε παράταση η υποβολή των δηλώσεων για τα ακαθάριστα οικόπεδα», αναφέρει. Οπως σημειώνει, οι αυτοψίες του δήμου δείχνουν ότι αρκετά οικόπεδα παραμένουν ακαθάριστα, ενώ ιδιαίτερο πρόβλημα δημιουργεί η ανεξέλεγκτη απόθεση κλαδιών και χόρτων εκτός των ιδιοκτησιών. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Γιάννης Μυλωνάκης, δηλώνει ότι τα 40 οικόπεδα που ανήκουν στον δήμο έχουν ήδη καθαριστεί, ενώ μέχρι σήμερα έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα 398 ιδιωτικά οικόπεδα.

«Από αυτά τα 398 ήδη έχουμε κάνει αυτοψία σε 64 και έχουμε διαπιστώσει ότι οι δηλώσεις είναι ακριβείς», σημειώνει. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι από την επομένη της λήξης της προθεσμίας θα ξεκινήσουν παρεμβάσεις του δήμου στα ακαθάριστα οικόπεδα.

«Από τις 23 Ιουνίου, την επόμενη κιόλας ημέρα μετά την προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων για τα ακαθάριστα οικόπεδα, εμείς ως δήμος μπαίνουμε και τα καθαρίζουμε και στέλνουμε το σχετικό πρόστιμο καθώς και το κόστος καθαρισμού», υπογραμμίζει.

Καθαρισμός

Η υποχρέωση των ιδιοκτητών δεν περιορίζεται μόνο στον καθαρισμό των οικοπέδων τους. Οφείλουν επίσης να μεριμνούν για τη νόμιμη συλλογή και μεταφορά των υπολειμμάτων καθαρισμού, καθώς απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους. Οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν την απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, την απομάκρυνση ξερών χόρτων, πεσμένων φύλλων και άλλης καύσιμης φυτικής ύλης, την αποκλάδωση δέντρων, την αραίωση της θαμνώδους βλάστησης, καθώς και την απομάκρυνση εύφλεκτων, καυστών ή εκρήξιμων υλικών και κάθε είδους απορριμμάτων.

Η υποχρέωση αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού, ακάλυπτους χώρους εντός σχεδίου, οικόπεδα που βρίσκονται σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όρια οικισμών ή πόλεων -εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία- καθώς και οικόπεδα εκτός σχεδίου στα οποία υπάρχει κτίσμα.