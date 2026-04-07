Σειρά συσκέψεων στο υπουργείο Ενέργειας τη Μεγάλη Τετάρτη: Στο επίκεντρο η ασφάλεια εφοδιασμού και η ηλεκτροδότηση ενόψει Πάσχα

Σειρά συσκέψεων θα έχουν αύριο, Μεγάλη Τετάρτη (8/4) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος με φορείς της ενεργειακής αγοράς. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ασφάλεια εφοδιασμού και η ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας ενόψει του Πάσχα, και η αξιολόγηση των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Στις συσκέψεις θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), των Διαχειριστών των δικτύων (ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ), των Διυλιστηρίων, προμηθευτές φυσικού αερίου και εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.