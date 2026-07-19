Σενάρια για παράταση της 3ετούς φοροαπαλλαγής σε ιδιοκτήτες που θα ανοίξουν για ενοικίαση τα κλειστά ακίνητα

Το ενδεχόμενο να παρατείνει τη ρύθμιση για φοροαπαλλαγές σε όσους ανοίξουν ακίνητα που έχουν μείνει επί μακρόν κλειστά σε μία προσπάθεια να λύσει το πρόβλημα της χαμηλής προσφοράς ακινήτων εξετάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η ρύθμιση τρέχει ήδη από τον Σεπτέμβρη του 2024 με καταληκτική ημερομηνία 31/12 του 2026 και ήδη στην κυβέρνηση εξετάζουν το ενδεχόμενο να παραταθεί ως το τέλος του 2027.

Για την ένταξη στη ρύθμιση και την υπαγωγή σε καθεστώς τριετούς φοροαπαλλαγής θα πρέπει το ακίνητο να έχει εμβαδό 120 τετραγωνικά, να είναι δηλωμένο κενό για τρία τουλάχιστον χρόνια στο Ε2, ενώ για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης κριτήριο είναι η μετατροπή του σε μακροχρόνια.

Η μίσθωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριετής και να υποβληθεί ηλεκτρονικά.

Το όφελος για τους ιδιοκτήτες είναι μετρήσιμο. Συγκεκριμένα, ιδιοκτήτης ο οποίος λαμβάνει 800 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή 9.600 ετησίως, θα φορολογούνταν για το 95% των ενοικίων, δηλαδή για 9.120 ευρώ. Έτσι θα υπάρξει απαλλαγή φόρου, 1.368 ευρώ ετησίως, δηλαδή για τα τρία χρόνια θα γλιτώσει 4.104 ευρώ.

Υψηλό κόστος στέγασης για φοιτητές και εποχικούς εργαζομένους

Το ζήτημα της προσιτής στέγης αποτελεί μεγάλο πονοκέφαλο για φοιτητές και εποχικούς εργαζόμενους, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με δυσθεώρητα ενοίκια.

Στην Πάτρα για μία γκαρσονιέρα τα ενοίκια ξεκινούν από 300 ευρώ και ανεβαίνουν πάνω από τα 400 για τις νεότερες κατασκευές, ενώ τα δυάρια ξεκινούν από 500 ευρώ.

Στη Θεσσαλονίκη τα ενοίκια είναι πιο τσουχτερά. Για μία επιπλωμένη γκαρσονιέρα μπορεί να ζητηθούν έως και 700 ευρώ, ενώ εκτός κέντρου και για μη επιπλωμένη, οι γκαρσονιέρες ξεκινούν από 350-400 ευρώ.

Όσοι ιδιοκτήτες ενδιαφέρονται να υπαχθούν στο καθεστώς φοροαπαλλαγής μπορούν να κάνουν τη σχετική αίτηση στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.