Σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους από το πρώτο Μνημόνιο προχωρεί η Ελλάδα – Τα οφέλη για τον προϋπολογισμό

Την πρόθεση της Ελλάδας να αποπληρώσει δέκα χρόνια νωρίτερα όλα τα δάνεια του πρώτου Μνημονίου προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, με την πρώτη κίνηση να γίνεται τον Ιούνιο, έξι μήνες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο προγραμματισμός προέβλεπε αποπληρωμή 5,4 δισεκατομμυρίων τον Δεκέμβριο. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η αποπληρωμή θα αρχίσει τον Ιούνιο με 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δάνειο είχε συναφθεί με τις χώρες της Ευρωζώνης. Η συγκεκριμένη κίνηση συνεπάγεται όφελος 100 εκατομμυρίων ευρώ για τον προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ η κίνηση αποτελεί «μήνυμα» προς τις αγορές ότι η Ελλάδα θα τηρήσει τις υποσχέσεις της, δηλαδή την αποκλιμάκωση του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν αυξηθεί οι αποδόσεις όλων των κρατικών ομολόγων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ελλάδα πλέον δανείζεται φθηνότερα από τις ΗΠΑ και την Ιταλία και ο στόχος είναι να συνεχίσει να δανείζεται με το χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο σε μια εποχή που ο πόλεμος έχει εκτινάξει τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.