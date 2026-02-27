Σε στενό… κλοιό οι servicers: Ειδική Ομάδα Εργασίας θα παρακολουθεί τις καταγγελίες δανειοληπτών – Στόχος να μπει «φρένο» στις αθέμιτες πρακτικές

H Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΓΔΔΙΧ) του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ) στήνει έναν ειδικό μηχανισμό για τη παρακολούθηση όλων των καταγγελιών που γίνονται από τους δανειολήπτες σε βάρος των servicers (Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις) για αδιαφάνεια, προκλητικές συμπεριφορές, αλλά και για επιθετικές οχλήσεις και αθέμιτες πρακτικές.

Μάλιστα η ΓΔΔΙΧ συγκροτεί μια ειδική πενταμελή Επιτροπή με επικεφαλής έμμισθη δικηγόρο της, οποίας η αποστολή θα είναι να παρακολουθεί σε συστηματική βάση τις καταγγελίες που αφορούν σε πράξεις ή παραλείψεις των servicers αλλά και να τις αξιολογεί.

Ο στόχος της είναι να ενισχυθεί η προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών αλλά και να διασφαλιστεί η διαφάνεια. Ουσιαστικά, η βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι να διασφαλιστεί η αξιοπιστία, η διαφάνεια αλλά και να συμμορφωθεί η Επιτροπή αυτή με το υφιστάμενο εθνικό και ενωσιακό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ο ρόλος της Ομάδας Εργασίας

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση της ΓΔΔΙΧ, η Ομάδα Εργασίας:

είναι αρμόδια για την οργάνωση των καταγγελιών,

για την οργάνωση των καταγγελιών, έρχεται σε επαφή με τα εμπλεκόμενα μέρη για τη συγκέντρωση του υλικού και τη σύσταση φακέλου,

τα εμπλεκόμενα μέρη για τη συγκέντρωση του υλικού και τη σύσταση φακέλου, προβαίνει στη σύσταση φακέλου για εκάστη καταγγελία σε κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο NAS (Network Attached Storage) που τηρείται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΓΔΔΙΧ και έχουν πρόσβαση τα μέλη της ομάδας

καταγγελία σε κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο NAS (Network Attached Storage) που τηρείται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΓΔΔΙΧ και έχουν πρόσβαση τα μέλη της ομάδας τηρεί ειδικό πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων (excel) που βρίσκεται αναρτημένο στον κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο NAS για να παρακολουθεί την πορεία κάθε καταγγελίας και των στοιχείων, που αποστέλλονται στη ΓΔΔΙΧ από τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμμορφούμενη πλήρως προς τις ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και προς κάθε άλλη συναφή ισχύουσα διάταξη.

βρίσκεται αναρτημένο στον κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο NAS για να παρακολουθεί την πορεία κάθε καταγγελίας και των στοιχείων, που αποστέλλονται στη ΓΔΔΙΧ από τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμμορφούμενη πλήρως προς τις ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και προς κάθε άλλη συναφή ισχύουσα διάταξη. παρακολουθεί την πορεία κάθε καταγγελίας θέτοντας προθεσμίες και χρονοδιαγράμματα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους, εξετάζει το περιεχόμενο των παραπόνων/καταγγελιών και αξιολογεί το σύνολο των εγγράφων κάθε φακέλου στο πλαίσιο της έρευνας των καταγγελλόμενων εις βάρος διαχειριστών ή άλλου φορέα για λογαριασμό του διαχειριστή.

θέτοντας προθεσμίες και χρονοδιαγράμματα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους, εξετάζει το περιεχόμενο των παραπόνων/καταγγελιών και αξιολογεί το σύνολο των εγγράφων κάθε φακέλου στο πλαίσιο της έρευνας των καταγγελλόμενων εις βάρος διαχειριστών ή άλλου φορέα για λογαριασμό του διαχειριστή. βγάζει συμπεράσματα ως προς τη βασιμότητα ή μη των παραπόνων / καταγγελιών και προβαίνει στις δέουσες κατά περίπτωση ενέργειες στο πλαίσιο της διαχείρισης της καταγγελίας, όπως προτάσεις προς τους διαχειριστές, ενημέρωση καταγγέλλοντος, αρχειοθέτηση υπόθεσης, σχετικές εισηγήσεις προς τη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των servicers

Με την ενσωμάτωση της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας (2021/2167) στο εθνικό δίκαιο, οι servicers υποχρεούνται:

να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία και την ιδιωτική ζωή των δανειοληπτών (σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών).

να επικοινωνούν με τους δανειολήπτες με τρόπο που δεν συνιστά παρενόχληση, καταναγκασμό ή αθέμιτη επιρροή, και να σέβονται.

να γνωστοποιούν στον δανειολήπτη εγγράφως, σε γλώσσα σαφή και κατανοητή, μετά από οποιαδήποτε μεταβίβαση πίστωσης και πάντα πριν από την πρώτη είσπραξη οφειλών, αλλά και όποτε ζητείται από τον δανειολήπτη, μεταξύ άλλων, τα εξής:

-Πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που οφείλει ο δανειολήπτης κατά τη στιγμή της γνωστοποίησης, με αναλυτική καταγραφή των ποσών που οφείλονται ως κεφάλαιο, τόκοι, προμήθειες και άλλες επιτρεπόμενες χρεώσεις

-Την ονομασία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του αγοραστή των πιστώσεων καθώς και των αρμόδιων αρχών στις οποίες ο δανειολήπτης μπορεί να υποβάλει καταγγελία.

-Να καθιερώσουν διαφανείς, άμεσες και δωρεάν διαδικασίες για τη διαχείριση των καταγγελιών των δανειοληπτών.

-Να εφαρμόζουν μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, που να διασφαλίζουν: σεβασμό των δικαιωμάτων των δανειοληπτών, συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία τους και την αντιμετώπισή τους με δίκαιο και επιμελή τρόπο (μεταξύ άλλων με το να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάστασή τους, και η ανάγκη παραπομπής τους σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών).

-Να καταγράφονται και να διεκπεραιώνονται οι καταγγελίες των, καθώς και να εφαρμόζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το πλαίσιο

Ταυτόχρονα, οι servicers θα πρέπει να παρέχουν- μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, που ενημερώνεται κατ’ ελάχιστον σε μηνιαία βάση-προσωποποιημένη και αναλυτική ενημέρωση προς τους οφειλέτες, για:

τα ποσά που οφείλει ο δανειολήπτης με αναλυτική καταγραφή,

την περιοδικότητα των δόσεων,

το ιστορικό των πληρωμών,

το ύψος των δόσεων,

την ημερομηνία πληρωμής τους,

το τρέχον υπόλοιπο και τον λογαριασμό εξυπηρέτησης της οφειλής.

Τα πρόστιμα

Σύμφωνα με το πλαίσιο για τη λειτουργία των servicers, επιβάλλονται αυστηρές ποινές σε όσους παραβιάζουν τις υποχρεώσεις αυτές. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές αφορούν μεταξύ άλλων την επιβολή προστίμων έως 500.000 ευρώ, την υποχρέωση για διόρθωση της παράβασης, την ανάκληση της άδειας λειτουργίας.