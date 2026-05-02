Σουβλάκι: Ο πόλεμος «βάζει φωτιά» στην τιμή του – Πότε και πόσο αναμένεται να αυξηθεί ξανά

Όλο και πιο ακριβότερο φαίνεται πως γίνεται το αγαπημένο έδεσμα των Ελλήνων, το σουβλάκι στα ψητοπωλεία της Αττικής για τους καταναλωτές, καθώς αναμένεται να υπάρξει νέα αύξηση στην τιμή του, λόγω της σημαντικής ανόδου στη διεθνή τιμή του πετρελαίου πάνω από τα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και εξαιτίας της έναρξης της τουριστικής περιόδου, κατά την οποία απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα κρέατος από ό,τι είθισται.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς στο enikonomia.gr, αναμένεται να υπάρξει εντός του τρέχοντος μηνός ή τον Ιούνιο μια αύξηση τουλάχιστον 5% με 6%, δηλαδή 0,20 ευρώ με 0,30 ευρώ στην τιμή της πίτας γύρου χοιρινού και κοτόπουλου στα ψητοπωλεία της Αττικής, εάν δεν πέσει η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου (brent) κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και δεν σταθεροποιηθεί.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη κάποια στιγμή η τιμή του brent «σκαρφάλωσε» στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 ετών, καθώς ξεπέρασε τα 125 δολάρια το βαρέλι.

Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα είναι βιώσιμα τα καταστήματα, συμπληρώνουν και διευκρινίζουν πως τα δεδομένα μπορεί να ανατραπούν, εάν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν και επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για κατάπαυση του πυρός. Εάν όντως, υπάρξουν νέες ανατιμήσεις, τότε η πίτα γύρο χοιρινό /κοτόπουλο θα πωλείται σε κάποια ψητοπωλεία της Αττικής ακόμη και στα 4,50 ευρώ, τονίζουν με έμφαση.

Oι τιμές

Ο πρόεδρος Ψητοπωλών Αττικής, Νίκος Αγγελοσούλης αναφέρει στο enikonomia.gr το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι μέσες τιμές στα καλαμάκια σουβλάκια χοιρινά και κοτόπουλου αλλά και στις πίτες γύρο χοιρινό. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Αγγελοσούλη:

Το καλαμάκι σκέτο χοιρινό/κοτόπουλο με πίτα ή με ψωμί, σήμερα πωλείται κατά μέσο όρο γύρω στα 2,50 ευρώ το τεμάχιο στα ψητοπωλεία της Αττικής από 2,30 ευρώ που κόστιζε πριν από τις 28 Φεβρουαρίου 2026, δηλαδή πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πίτα χοιρινό/ κοτόπουλο

-Η τιμή πώλησης για take away είναι μεταξύ 3,70 ευρώ με 4,20 ευρώ κατά μέσο όρο. Πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή πωλούνταν στα 3,50 ευρώ.

-Με delivery πωλείται από 4 ευρώ έως και 4,50 ευρώ κατά μέσο όρο από 3,70 ευρώ με 4,30 ευρώ που κόστιζε πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το ίδιο είναι το κόστος και για να απολαύσει κάποιος μια πίτα σε ψητοπωλείο της Αττικής.

Οι νέες αυξήσεις

Την ίδια στιγμή παράγοντες της αγοράς εξηγούν στο enikonomia.gr τους λόγους για τους οποίους είναι αναπόφευκτες οι νέες αυξήσεις σύμφωνα με τωρινά δεδομένα. «Έχει σχεδόν τριπλασιαστεί το κόστος μεταφοράς χαρτικών από το εξωτερικό (Βουλγαρία, Ινδία και Κίνα κλπ) για τους καταστηματάρχες των ψητοπωλείων της Αττικής από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές στα χαρτικά έχουν αυξηθεί κατά 30%.Ακόμη έχει ανέβει η τιμή της ντομάτας στα 2 ευρώ το κιλό από 90 λεπτά το κιλό που ήταν η τιμή της χονδρικής.

Επίσης έχουν αυξηθεί οι τιμές στα μαρούλια και στην ενέργεια και αναμένονται να υπάρξουν αυξήσεις της τάξεως του 20% εντός του μήνα στις τιμές των κρεάτων από τους προμηθευτές».

Γιατί το καλαμάκι δεν θα αυξηθεί

Ωστόσο, δεν προβλέπεται να αυξηθεί η τιμή στο σκέτο καλαμάκι χοιρινό ή κοτόπουλο. Και αυτό διότι, όπως αναφέρει παράγοντας της αγοράς στο enikonomia.gr «το σκέτο καλαμάκι σουβλάκι είναι σαν κράχτης για τα ψητοπωλεία. Εάν κάποιος δώσει παραπάνω από 5 ευρώ για δύο σκέτα καλαμάκια σουβλάκια χοιρινά/κοτόπουλα, τότε αυτό θα χτυπήσει καμπανάκι στον καταναλωτή».