Σούπερ μάρκετ: Ποια προϊόντα οδήγησαν τον Ιούλιο σε αρνητικό πρόσημο τον πληθωρισμό – Ποιες είναι οι προβλέψεις για τον Αύγουστο

Αρνητικός πληθωρισμός καταγράφηκε στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ο δείκτης τιμών στα σούπερ μάρκετ κατέγραψε τον Ιούλιο αρνητικό «πληθωρισμό» της τάξης του -0,47%, τη χαμηλότερη μέτρηση από τον Δεκέμβριο του 2024. Επίσης ο πληθωρισμός τροφίμων ανήλθε σε επίσης αρνητικό επίπεδο στο -0,25% και ο πληθωρισμός μη τροφίμων στο -1,47%. Και τον Αύγουστο με δεδομένη την συμφωνία για «πάγωμα» των τιμών στα σούπερ μάρκετ εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί ο αρνητικός πληθωρισμός.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφηκαν στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (-6,97%), στις τροφές για κατοικίδια (-5,21%), στις ζύμες (-4,27%), στα είδη πρωινού και ροφήματα (-1,98%) και στα τυροκομικά (-1,69%). Αντίθετα, αυξήσεις σημειώθηκαν στα έτοιμα γεύματα (+3,75%), στα νερά, αναψυκτικά και χυμούς (+3,26%), στα αυγά, βούτυρα και ζωμούς (+2,99%), στους ξηρούς καρπούς (+2,79%) και στα αλλαντικά (+2,71%).

Tα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ για αρνητικό πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο αποτελούν απόδειξη ότι η συναντίληψη που επετεύχθη μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της επιχειρηματικότητας και η οποία προβλέπει αρχικά το πάγωμα των τιμών, το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και στην συνέχεια την μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, αποδίδει, υποστηρίζουν κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης.

Όπως επισημαίνουν, ο αρνητικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ (-0,47%), για τον Ιούλιο αποτελεί την χαμηλότερη μέτρηση από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η Εθνική Πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά που θα εκκινήσει από την 31η Αυγούστου, με εθελοντική συμμετοχή των σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων.

Η Εθνική Πρωτοβουλία ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου, έπειτα από σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ακολούθησε νέα σύσκεψη υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών και του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενημερώνεται συνεχώς για τη διαμόρφωση των τιμών από την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι.

Πληθωρισμός από την ΕΛΣΤΑΤ

Ο πληθωρισμός αναμένεται να ανακοινωθεί στις 7 Αυγούστου από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα οποία θα αποτυπώσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την πορεία των τιμών στην ελληνική οικονομία.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, ενώ στην ευρωζώνη καταγράφηκε μικρή επιτάχυνση στο 2,9% από 2,8%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ευρωζώνη οι μεγαλύτερες πιέσεις συνεχίζουν να προέρχονται από την ενέργεια, όπου ο ετήσιος ρυθμός ανόδου διαμορφώθηκε στο 10%, ενώ οι υπηρεσίες εξακολουθούν να κινούνται σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων εμφανίζουν σημαντική επιβράδυνση.