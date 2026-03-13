Σούπερ μάρκετ: Τι θα ισχύσει από σήμερα για τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά – Τα «ψιλά» γράμματα για το πλαφόν στο κέρδος

Σε άμεση ισχύ τίθεται η απόφαση του οικονομικού επιτελείου να επιβάλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε 61 τρόφιμα και άλλα βασικά αγαθά που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου με βάση αναφοράς τον μέσο όρο του 2025, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως είπε, από την έναρξη ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου δεν θα μπορεί κανείς να πουλά προϊόντα πρώτης ανάγκης -τρόφιμα και βασικά αγαθά- με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους ανά κωδικό από αυτό που είχε μεσοσταθμικά το 2025.

Για τρεις μήνες

Στις 30 Ιουνίου θα αποφασιστεί σε ποια προϊόντα θα μείνει σε ισχύ το πλαφόν με εισήγηση της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή.

Επίσης, άμεσα θα ξεκινήσουν και οι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρείται η νομοθεσία.

Μάλιστα τα πρόστιμα θα είναι ιδιαίτερα «τσουχτερά», για όποια βιομηχανία, εμπορική επιχείρηση ή σούπερ μάρκετ δεν τηρεί την νομοθεσία φτάνοντας ακόμη και τα 5 εκατ. ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα στην οποία σημειώθηκε η παράβαση. Συνολικά 61 κατηγορίες προϊόντων που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ελέγχων αναφορικά με το μέτρο του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο.

Σε αυτήν τη λίστα, περιλαμβάνονται τόσο τρόφιμα, όσο και αλλά βασικά αγαθά όπως προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά ειδή και τροφές για κατοικίδια και πολλά ακόμη προϊόντα τα οποία θα πωλούνται με περιθώριο κέρδους το οποίο δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο με το αντίστοιχο που είχαν κατά μέσο όρο το 2025. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο έπαψε να ισχύει το περασμένο Ιούνιο.

Πρόκειται για ρύζι, ψωμί για τοστ, ψωμί φρατζόλα, φρυγανιές, μακαρόνια τύπου σπαγγέτι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, φακές, φασόλια, ρεβύθια, πάριζα γαλοπούλα, κατεψυγμένα ψάρια, φρέσκα ψάρια, νωπό χοιρινό, νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου, νωπό μοσχάρι, νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο, έτοιμα γεύματα, γάλα φρέσκο πλήρες, γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά, γάλα υψηλής παστερίωσης, γάλα υψηλής παστερίωσης, γάλα εβαπορέ, γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις, γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά, τυρί φέτα, λευκό τυρί, γκούντα, τυρί με χαμηλά λιπαρά, χυμός τομάτας, αυγά, μαργαρίνες, βούτυρο αγελάδος, ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, κατεψυγμένα λαχανικά, λευκή ζάχαρη, γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια), δημητριακά, κρέμα βρεφικής ηλικίας, γάλα βρεφικής ηλικίας, κάθε τύπου καφές (π.χ. ελληνικός, τύπου espresso σε κάψουλα, στιγμιαίος, γαλλικός), σοκολάτες και σοκολατοειδή, μπισκότα, χυμός πορτοκάλι, απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες), απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες, απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι, χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας, οδοντόκρεμες, ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών, σαμπουάν, σαπούνια σε στερεή και σε υγρή μορφή, αφρόλουτρα, πάνες, ακράτειας πάνες για μωρά, μωρομάντηλα, σαμπουάν για μωρά, τροφές για σκύλους, τροφές για γάτες.

Πώς ορίζεται το περιθώριο κέρδους

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης το μικτό περιθώριο κέρδους δεν μπορούσε να είναι μεγαλύτερο από αυτό που είχε η επιχείρηση τον Δεκέμβριο του 2021. Τώρα θα ισχύει με τον μέσο όρο του 2025. Το πλαφόν εφαρμοζόταν σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας τροφίμων από τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς, μέχρι τους χονδρεμπόρους και τα σούπερ μάρκετ και τα μικρά καταστήματα τροφίμων.

Έτσι για παράδειγμα εάν ένα τρόφιμο είχε τιμή αγοράς 1 ευρώ και τιμή πώλησης 1,20 ευρώ το περιθώριο κέρδους είναι 20%. Έτσι, δεν θα είναι δυνατόν να πωλείται το συγκεκριμένο προϊόν για το επόμενο τρίμηνο με περιθώριο κέρδους άνω του 20%.

Τσουχτερά πρόστιμα

Την ίδια στιγμή αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα θα βρεθούν όσοι παραβιάσουν το πλαφόν σε καύσιμα και σε βασικά αγαθά το οποίο θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, «τα πρόστιμα παραβίασης του συγκεκριμένου μέτρου φτάνουν έως τα 5 εκατομμύρια ευρώ και θα διαμορφώνονται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα στην οποία σημειώθηκε η αθέμιτη κερδοφορία. Το μέτρο αφορά στη βιομηχανία τροφίμων, το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εμπορικές εταιρείες που διακινούν αυτά προϊόντα. Είναι αναμφίβολα ένα πολύ αυστηρό μέτρο για την αγορά, αλλά υπό τις συνθήκες που βιώνουμε είναι δίκαιο. Θα πρέπει να μοιραστούμε όλοι το βάρος των βιομηχανιών και της κρίσης για να προστατεύσουμε την κοινωνική συνοχή, όπως κάναμε πετυχημένα τόσες και τόσες φορές τα τελευταία 7 χρόνια». Θέλω να καλέσω την επιχειρηματικότητα να ανταποκριθεί στην έκτακτη συγκυρία και να προτάξει την κοινωνική ευθύνη συμβάλλοντας στην τιθάσευση των τιμών και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα είδη τροφίμων και προϊόντων που έχουν σημασία για τη ζωή του μέσου Έλληνα πολίτη, της μέσης ελληνικής οικογένειας .Το κέρδος είναι θεμιτό, η αισχροκέρδεια όχι» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλη Κορκίδη «τα μέτρα προστασίας της ελληνικής αγοράς, πού ανακοινώθηκαν από τη Κυβέρνηση είναι μια πρώτη αντίδραση για τις αλυσιδωτές αυξήσεις και την αναχαίτιση της κερδοσκοπίας. Οι αυξομειώσεις της ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου και φυσικού αερίου τροφοδοτεί εκτός από αβεβαιότητα και ένα νέο κύμα πληθωρισμού, που θα αρχίσει σύντομα να πιέζει ακόμα περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Απέναντι σε αυτή την δυσάρεστη πραγματικότητα, η Πολιτεία καλώς παρενέβη για να προστατεύσει την οικονομία και τους πολίτες της από τις πρώτες επιπτώσεις του πολέμου στη Μ. Ανατολή. Η διάρκεια και η ένταση της κρίσης πράγματι αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που κρίνουν πως, πότε και ποια μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν έγκαιρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Άρα, από την “εργαλειοθήκη” των μέτρων του 2022 βλέπουμε να ενεργοποιείται μόνο η επιβολή πλαφόν για το επόμενο τρίμηνο έως 30/6/26, ως μια “πυροσβεστική” παρέμβαση χωρίς δημοσιονομικό κόστος».

Από την πλευρά της η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ) με ανακοίνωσή της αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι Σούπερ μάρκετ «η ΕΣΕ και τα 19 Μέλη της επιβεβαιώνουν πως βρίσκονται σταθερά στο πλευρό των ελληνικών νοικοκυριών, τόσο διαχρονικά όσο και σε έκτακτες περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας, συγκρατώντας τις τιμές προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών. Η εμπειρία των τελευταίων ετών και τα γρήγορα αντανακλαστικά του κλάδου σε περιόδους έντονων γεωπολιτικών κρίσεων και οικονομικών πιέσεων, δείχνουν πως ανεξάρτητα από την επιβολή οριζόντιων μέτρων από την Πολιτεία, τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν καθημερινά με διαφάνεια, υπευθυνότητα, φροντίδα και σεβασμό απέναντι στους εκατομμύρια Έλληνες καταναλωτές που εξυπηρετούν σε κάθε μεριά της χώρας».