Σούπερ μάρκετ: Υποχρεωτική η σήμανση στα ράφια σε προϊόντα που μειώνεται η ποσότητα χωρίς να μειώνεται η τιμή

Υποχρεωτική πλέον θα είναι η σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε όσα προϊόντα μειώνεται η ποσότητα χωρίς να μειώνεται και η τιμή, σύμφωνα με τον σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Νέες ρυθμίσεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν στην εποπτεία της αγοράς και τη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο αναμένεται να εισαχθεί για συζήτηση και επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή αύριο Παρασκευή 17 Απριλίου και να ψηφισθεί την επόμενη Πέμπτη 23 Απριλίου. Πρόκειται για ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει 10 παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα και δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνεργάτες του, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης αποτελεί μια κρίσιμη μεταρρυθμιστική παρέμβαση στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της Κυβέρνησης για μια πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική ελληνική οικονομία.

Πρόκειται για μια συνεκτική δέσμη παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων που απαντά σε χρόνιες παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και διαμορφώνει ένα ακόμη πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό πλαίσιο για την επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και την αγορά.

Οι τρεις παρεμβάσεις του νομοσχεδίου

Αναλυτικότερα στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται 3 παρεμβάσεις που στόχο έχουν την μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και την αύξηση του ανταγωνισμού με στόχο πιο ανταγωνιστικές τιμές για τους καταναλωτές.

Προσυσκευασμένα προϊόντα, των οποίων η ποσότητα μειώνεται χωρίς αντίστοιχη μείωση τιμής.

Ενισχύεται το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή έναντι αθέμιτων πρακτικών, επιβάλλοντας υποχρεωτική σήμανση σε προϊόντα των οποίων η ποσότητα μειώνεται χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής, με αυστηρές κυρώσεις που φτάνουν έως και τα 2 εκατ. ευρώ.

Εκσυγχρονισμός των λαϊκών αγορών

Εκσυγχρονίζετε το πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές, με στόχο τη διευκόλυνση των παραγωγών και των επαγγελματιών και τη διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού.

Καταργούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ψηφιοποιώντας τις άδειες και καθιερώνοντας την επ’ αόριστον ισχύ τους. Η χορήγηση άδειας παραγωγού απλοποιείται και ολοκληρώνεται πλέον εντός μόλις 5 ημερών με την προσκόμιση δύο μόνο δικαιολογητικών, ενώ η κάλυψη των κενών θέσεων γίνεται μέσω διαφανών ηλεκτρονικών κληρώσεων. Στηρίζεται έμπρακτα ο Έλληνας αγρότης, θεσμοθετώντας εποχικές θέσεις παραγωγών σε κάθε λαϊκή αγορά, εντός μόλις 48 ωρών από την αίτηση. Με τον τρόπο αυτό, στόχος είναι να ενισχυθεί το αγροτικό εισόδημα και να διασφαλισθεί η την πρόσβαση των καταναλωτών σε ποιοτικά και φρέσκα προϊόντα.

Ηλεκτρονική εφαρμογή MyKataggelies

Ενισχύονται οι μηχανισμοί ελέγχου με ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν την άμεση συμμετοχή του πολίτη, όπως η ηλεκτρονική εφαρμογή ΜyΚataggelies που επιτρέπει την υποβολή ανώνυμων ή επώνυμων καταγγελιών, με δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών με δεδομένα χρονοσήμανσης και γεωεντοπισμού.

Τη διαχείριση των καταγγελιών και τη διαπίστωση των παραβάσεων αναλαμβάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς.