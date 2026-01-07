Σπίτι με ενοίκιο 50 ευρώ τον μήνα

Οι πρωτοβουλίες που ετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών για το πρόβλημα της στέγασης εργαζομένων στο Δημόσιο σε περιοχές με υψηλή τουριστική ζήτηση.

Τέλος στην απόγνωση δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι πολλές φορές αναγκάζονταν να μην αποδεχθούν τον διορισμό τους σε νησιά και σε τουριστικές περιοχές εξαιτίας έλλειψης ή πανάκριβης στέγης, βάζει το υπουργείο Εσωτερικών. Μέσω ειδικής χρηματοδότησης σε συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις δήμων, το όνειρο για εκατοντάδες δημόσιους υπαλλήλους γίνεται πραγματικότητα. Με απλά λόγια, σπίτι με ενοίκιο 50 ευρώ αντί για 500 ευρώ.

Το πρόβλημα της στέγασης εργαζομένων στο Δημόσιο σε περιοχές με υψηλή τουριστική ζήτηση είναι χρόνιο και πολυεπίπεδο. Εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και στελέχη κρίσιμων υπηρεσιών καλούνται συχνά να υπηρετήσουν σε νησιά ή σε δημοφιλείς προορισμούς, όπου η μακροχρόνια μίσθωση είναι είτε ανύπαρκτη είτε οικονομικά απλησίαστη.

Ιδίως τους θερινούς μήνες τα ενοίκια εκτοξεύονται, με αποτέλεσμα το κόστος στέγασης να ξεπερνά πολλές φορές τον μηνιαίο μισθό που λαμβάνουν. Οι συνέπειες είναι ορατές, με διορισμούς που δεν γίνονται αποδεκτοί, κενές θέσεις σε σχολεία και δομές υγείας και μια μόνιμη δυσλειτουργία του κράτους σε περιοχές που έχουν αυξημένες ανάγκες.

Το πρόγραμμα «τρέχει» ήδη μέσω του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία κυρίως με νησιωτικούς δήμους, υποδέχεται τις προτάσεις της αυτοδιοίκησης, που αφορούν είτε κατασκευή κατοικιών είτε αγορά κτιρίων με τη σχετική μετατροπή, τις αξιολογεί και τις χρηματοδοτεί αξιοποιώντας δημοτικά ακίνητα, παλαιά κτίρια ή δημοτικές εκτάσεις. Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών κατοικιών που θα διατίθενται αποκλειστικά σε δημόσιους υπαλλήλους με συμβολικό ενοίκιο.

Απτά αποτελέσματα

Το πρόγραμμα έχει φέρει ήδη απτά αποτελέσματα σε πολλούς δήμους της χώρας οι οποίοι μπορούν πλέον να προσφέρουν φθηνή στέγη στους δημοσίους υπαλλήλους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, όπου η ιδέα του δημάρχου Γιάννη Ταταράκη να ανακαινίσει πέντε δημοτικά κτίρια και να τα προσφέρει ως δημοτική κατοικία βρήκε αμέσως ανταπόκριση από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο. Αποτέλεσμα ήταν η προσέλκυση δημοσίων υπαλλήλων, όπως για παράδειγμα μία νηπιαγωγός από τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα έπρεπε να πληρώνει για ενοίκιο περίπου 400 ευρώ τον μήνα με μισθό κάτω των 900 ευρώ, ενώ τώρα θα καταβάλλει μόνο 50 ευρώ, με πληρωμένα μάλιστα το ρεύμα και το νερό.

Στο ίδιο πλαίσιο, με πρωτοβουλία του υπουργείου Εσωτερικών και νησιωτικών δήμων, χρηματοδοτούνται ανάλογες δράσεις και σε άλλες παριοχές για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος. Συγκεκριμένα:

Στον δήμο Ιθάκης ανακατασκευάζεται το παλαιό οικοτροφείο με προϋπολογισμό ύψους 4,5 εκατ. ευρώ. Το έργο αφορά την πλήρη αποκατάσταση, τη στατική ενίσχυση, την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση του πρώην οικοτροφείου Ιθάκης, με στόχο να διατηρήσει τον κοινωνικό του χαρακτήρα, αλλά και να αξιοποιηθεί επιπλέον ως σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο.

Στον δήμο Λειψών έχει εγκριθεί χρηματοδότηση ύψους 760.000 ευρώ για την κατασκευή κατοικιών και την αγορά υφιστάμενων.

Στον δήμο Αστυπάλαιας εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 1,2 εκατ. ευρώ για ανέγερση σε χώρο που διαθέτει ο δήμος, εντός οικισμού, στη Χώρα, έκτασης περίπου 750 τ.μ. Εκεί μπορεί να οικοδομηθεί έκταση 400 τ.μ., κάτι που σημαίνει κατασκευή έξι έως εννέα κατοικιών ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες.

Στον δήμο Τήνου ετοιμάζεται πρόταση χρηματοδότησης ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ για την αξιοποίηση του δημοτικού κτιρίου «Θεοξένια», με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων κατοικιών για γιατρούς, καθηγητές και δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν στο νησί.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμη πηγή του υπουργείου Εσωτερικών, το μπαλάκι είναι πλέον στην πλευρά των δημάρχων όλης της χώρας, καθώς όσο πιο επεξεργασμένη και κοστολογημένη είναι η πρότασή τους, τόσο γρηγορότερα θα τυγχάνει έγκρισης και χρηματοδότησης. Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εσωτερικών προωθεί προς τη Βουλή ρύθμιση-ανάσα για τρίτεκνους, οι οποίοι πλέον θα απολαμβάνουν ισοβίως τα ευεργετήματα που αφορούν τους διορισμούς στο Δημόσιο αλλά και το ΑΣΕΠ. Μέχρι σήμερα οι τρίτεκνοι διατηρούσαν το προνόμιο της ειδικής μοριοδότησης αλλά και της ποσόστωσης για τρίτεκνους που υπήρχε σε πολλές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ μέχρι το πρώτο παιδί να συμπληρώνει την ηλικία των 25 ετών.

Στο άρθρο 14 νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, που βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπεται ότι για τους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ «ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας τριών τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή σύμφωνα συμβίωσης ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, είτε αυτά είναι ανήλικα, οπότε οι γονείς έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια, είτε ενήλικα. Για την αναγνώριση της τριτεκνικής ιδιότητας της μητέρας δεν απαιτείται τα τέκνα να έχουν γεννηθεί εντός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης».