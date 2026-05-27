«Σπίτι μου ΙΙ»: Η τελική προθεσμία για υπαγωγή στο πρόγραμμα

Ανακοίνωση εξέδωσαν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σχετικά με το «Σπίτι μου ΙΙ».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 189973 ΕΞ 2024/16.12.2024 (ΦΕΚ Β’ 6894), όπως ισχύει, η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» είναι η 31η Μαΐου 2026.

Μετά την 31η Μαΐου 2026:

δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», και

νέων αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», και θα διακοπεί η ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι, για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής δανειακής σύμβασης, μεταξύ των δικαιούχων και της Τράπεζας, παραμένει η 31η Αυγούστου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, υποβολής αίτησης υπαγωγής και σύναψης δανειακής σύμβασης πριν από τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες.