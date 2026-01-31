Σπανάκης: Το 2026 είναι έτος σημαντικών φορολογικών ελαφρύνσεων – Μαζί πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή

Στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.), παρευρέθηκε ο Υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης Σπανάκης και τοποθετήθηκε για θέματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία.

Ο κ. Σπανάκης τόνισε ότι το 2026 είναι έτος σημαντικών φορολογικών ελαφρύνσεων, καθώς η ενδιάμεση κλίμακα στα Εισοδήματα από Ακίνητα μειώνει τη φορολογία σημαντικά. Παράλληλα, ο μηδενισμός της φορολογίας για τα κενά ακίνητα που θα εκμισθωθούν το 2026, σε συνδυασμό με τις μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ, διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την ακίνητη περιουσία.

Ο κ. Σπανάκης τοποθετήθηκε για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης που μειώνει τη γραφειοκρατία και εξορθολογίζει την τοπική φορολογία με την κατάργηση του ΤΑΠ και του ΦΗΧ και τη μετατροπή τους σε ένα Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης. «Βλέπουμε καλόπιστα τους ιδιοκτήτες, αλλά μαζί πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή στην Ακίνητη Περιουσία προκειμένου να μειώσουμε κι άλλο τον Φόρο στα Ακίνητα» τόνισε ο Υφυπουργός σε σημείο της ομιλίας του. Διαβεβαίωσε ότι τα αιτήματα της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α θα γίνουν δεκτά στην μεγάλη τους πλειοψηφία και τόνισε την ανάγκη της συστηματικής ενημέρωσης και των ιδιοκτητών ακινήτων μέσω TAXIS για τις επιλογές που δίνει η Κυβέρνηση υπέρ των φορολογουμένων.

Ο κ. Σπανάκης δήλωσε ξεκάθαρα ότι υπάρχουν σκέψεις για εξαίρεση από το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης του δικαιώματος υψούν σε ακίνητα -κατοικίες.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις για την ακίνητη ιδιοκτησία «που οφείλουμε να τις δούμε με γεωγραφική διασπορά και σε συνεργασία με τους Δήμους», όπως είπε χαρακτηριστικά.