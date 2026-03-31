Σταύρος Παπασταύρου: «Αρτηρία ανάπτυξης, ευημερίας και ελευθερίας ο κάθετος διάδρομος»

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τοποθετήθηκε για την ενεργειακή ασφάλεια και τους ενεργειακούς διαδρόμους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στο πλαίσιο στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε η Ρουμανική Κυβέρνηση σε συνεργασία με το Economist, με θέμα «Το επόμενο άλμα προς τα εμπρός της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Ο Υπουργός συμμετείχε σε πάνελ με τον Ρουμάνο ομόλογό του, Bogdan-Gruia Ivan, και την αναπληρώτρια Υπουργό Ενέργειας της Βουλγαρίας, Teodora Georgieva-Mileva. Είχαν προηγηθεί τοποθετήσεις των Αμερικανών Πρέσβεων σε Ελλάδα και Ρουμανία, Kimberly Guilfoyle και Darryl Nirenberg, καθώς και του CEO της AKTOR και της Atlantic SEE LNG Trade, Αλέξανδρου Εξάρχου, ο οποίος εκπροσώπησε τον ιδιωτικό τομέα.

«Ένα βασικό συμπέρασμα που αναδείχθηκε μέχρι τώρα στη συζήτηση από τους αξιότιμους πρέσβεις των ΗΠΑ, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα στο Χιούστον, όπου είχα την τιμή να συμμετάσχω, είναι ότι η ενέργεια είναι ασφάλεια. Η ενέργεια είναι σταθερότητα. Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι η ενέργεια είναι ζωή. Χωρίς αξιόπιστη και προσιτή ενέργεια τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά. Τα νοικοκυριά δεν μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Οι οικονομίες δεν μπορούν να αναπτυχθούν.

Οι βιομηχανίες δεν μπορούν να γίνουν διεθνώς ανταγωνιστικές. Οι κοινωνίες δεν μπορούν να ευημερήσουν. Κατά συνέπεια, τα κράτη δεν μπορούν να παραμείνουν ανθεκτικά σε περιόδους κρίσης, όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα», τόνισε ο κ. Παπασταύρου, επισημαίνοντας ότι αυτό που έμαθε η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια «με τον δύσκολο τρόπο, είναι ότι ενέργεια δεν μπορεί να θεωρηθεί φθηνή αν δεν είναι ασφαλής».

Στη συνέχεια, ο Υπουργός ανέδειξε την ανάγκη για διαφοροποίηση σε πηγές, διαδρομές και τεχνολογίες, ώστε να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια και να περιοριστεί η εξάρτηση από χώρες που χρησιμοποιούν την ενέργεια ως μέσο πίεσης.

«Γι’ αυτό, κάθε χώρα αλλά και συνολικά η περιοχή πρέπει να εστιάσει στη διαφοροποίηση πηγών, διαδρομών και τεχνολογιών. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ασφαλής, αξιόπιστη και προσιτή ενέργεια, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί όταν εξαρτάται κανείς από χώρες που χρησιμοποιούν την ενέργεια ως μέσο πίεσης», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας ότι «γι’ αυτό έργα όπως ο Κάθετος Διάδρομος έχουν τεράστια σημασία. Η Ελλάδα ακολουθεί μια ρεαλιστική ενεργειακή στρατηγική και έχει διαφοροποιήσει το ενεργειακό της μείγμα».

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συνεργάζεται με τις γειτονικές χώρες για την ενίσχυση του Κάθετου Διαδρόμου, τον οποίο χαρακτήρισε κρίσιμο έργο για την περιοχή.

«Ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι μόνο ένα δίκτυο αγωγών. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είναι αρτηρία ανάπτυξης. Αρτηρία σταθερότητας. Αρτηρία ευημερίας. Αρτηρία ελευθερίας. Γιατί μετασχηματίζει την περιοχή, ενισχύει τη διασυνδεσιμότητα και δημιουργεί συνθήκες σταθερότητας που δεν επιτρέπουν επιστροφή στο παρελθόν», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι απαιτείται περαιτέρω επέκταση του έργου.

Ειδικότερα, ο Υπουργός πρότεινε την επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου προς τα Δυτικά Βαλκάνια, συμπεριλαμβάνοντας τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και της ενεργειακής διασύνδεσης.

«Σε συνδυασμό με ασφαλή και προσιτή ενέργεια από τις ΗΠΑ, μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή. Και όπως είπα και στην αρχή, η ενέργεια είναι ζωή. Η ασφαλής ενέργεια είναι ισχύς», κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.