Στα σκαριά 4 νέα μπόνους για συνεπείς φορολογουμένους

Την παροχή νέων κινήτρων στους συνεπείς φορολογουμένους εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, προκειμένου να επιβραβευθούν φυσικά πρόσωπα αλλά και επιχειρήσεις που τηρούν με συνέπεια τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αύξηση της έκπτωσης φόρου για όσους υποβάλλουν έγκαιρα τη φορολογική τους δήλωση, η επιβράβευση των επιχειρήσεων που είναι φορολογικά συνεπείς για διάστημα δύο ετών, η επέκταση του χρόνου συμψηφισμού φορολογικών ζημιών με μελλοντικά κέρδη, αλλά και η ταχύτερη επιστροφή φόρων.

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Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σχετική πρόταση έχει εισηγηθεί στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών η Διαρκής Επιστημονική Φορολογική Επιτροπή των Φορέων της Αγοράς, με την κυβέρνηση να σχεδιάζει να εντάξει τα φορολογικά μπόνους στην ατζέντα των μέτρων που πρόκειται να ανακοινωθούν στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης, με στόχο να δημιουργηθεί ένα πιο σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο για τους συνεπείς φορολογουμένους, ενισχύοντας παράλληλα τα δημόσια έσοδα και τη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας.

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Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου «καθεστώτος συνεπούς φορολογουμένου». Η βασική ιδέα είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν θα αξιολογούνται μόνο με βάση το αν πληρώνουν εγκαίρως φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και με βάση ευρύτερα αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οι επενδύσεις, η καινοτομία, η εξωστρέφεια και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Στόχος είναι να θεσπιστεί ένας σταθερός μηχανισμός επιβράβευσης μέσω φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων, ο οποίος θα αντικαταστήσει τη λογική των αποσπασματικών παρεμβάσεων. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να συνδεθεί η φορολογική συνέπεια με την αναπτυξιακή προοπτική κάθε επιχείρησης, δημιουργώντας ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Τα κίνητρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκονται οι ακόλουθες προτάσεις:

1. Αύξηση της έκπτωσης φόρου για όσους υποβάλλουν έγκαιρα τη δήλωσή τους και εξοφλούν τον φόρο έως το τέλος Ιουλίου. Σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς, έκπτωση 4% κερδίζουν όσοι υποβάλλουν αρχική φορολογική δήλωση έως τις 15 Μαΐου και εξοφλούν εφάπαξ τον φόρο έως τις 31 Ιουλίου. Εκπτωση 3% δικαιούνται όσοι υποβάλλουν τη δήλωσή τους από τις 16 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου και εξοφλούν εφάπαξ την οφειλή έως τις 31 Ιουλίου, ενώ έκπτωση 2% δικαιούνται όσοι υποβάλλουν δήλωση από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου και εξοφλούν εφάπαξ τον φόρο έως τις 31 Ιουλίου. Μια μεγαλύτερη έκπτωση από το σημερινό 4%, η οποία θα μπορούσε να φθάσει στο 6% θα έκανε πιο ελκυστικό το μέτρο και θα αύξανε τον αριθμό των φορολογουμένων που θα κατέβαλλαν άμεσα τους φόρους τους, με σημαντικά οφέλη για τις εισπράξεις του Δημοσίου. Παράλληλα, θα ενισχυόταν η φορολογική πειθαρχία και θα περιοριζόταν η ανάγκη ένταξης οφειλών σε μεταγενέστερες ρυθμίσεις.

2. Επέκταση του χρόνου συμψηφισμού φορολογικών ζημιών με μελλοντικά κέρδη που αποτελεί ένα κρίσιμο αναπτυξιακό μέτρο με πολλαπλά οφέλη για την επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Η διεύρυνση του χρονικού παραθύρου διασφαλίζει ότι οι αρχικές ζημιές δεν θα «χαθούν», επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να τις αποσβέσουν πλήρως όταν περάσουν σε φάση κερδοφορίας. Η εταιρεία θα μπορεί να μεταφέρει τις ζημιές των πρώτων ετών για περισσότερα χρόνια. Το μέτρο αυτό δίνει στις επιχειρήσεις τον χρόνο που χρειάζονται για να ορθοποδήσουν έπειτα από μεγάλες επενδύσεις ή κρίσεις, χωρίς να «τιμωρούνται» με πρόωρους φόρους. Αυτό τους αφήνει περισσότερους πόρους και μεγαλύτερη ρευστότητα για να αναπτυχθούν, να υλοποιήσουν νέα επενδυτικά σχέδια και να δημιουργήσουν πρόσθετες θέσεις εργασίας.

3. Επιβράβευση της διετούς φορολογικής συνέπειας των επιχειρήσεων. Στο τραπέζι βρίσκεται ένα νέο σχέδιο επιβράβευσης για τις επιχειρήσεις που επιδεικνύουν σταθερή φορολογική συμμόρφωση σε βάθος διετίας. Το μέτρο αυτό στοχεύει στην παροχή ουσιαστικών κινήτρων, εισάγοντας, στην πράξη, μια διαδικασία αυτόματης έκπτωσης φόρου. Η επιβράβευση θα πιστώνεται απευθείας στους δικαιούχους, χωρίς να απαιτείται καμία υποβολή νέας αίτησης ούτε χρονοβόρες διαδικασίες επαναξιολόγησης από τις αρμόδιες Αρχές. Το «μπόνους συνέπειας» θα λειτουργεί ως μια σταθερή οικονομική ελάφρυνση, ανταμείβοντας τη φορολογική συνέπεια, καθώς δικαιούχοι θα είναι αποκλειστικά οι εταιρείες που εκπληρώνουν αδιάλειπτα και διαχρονικά το σύνολο των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση θα λειτουργήσει ως πρόσθετο κίνητρο για την εμπρόθεσμη εξόφληση των υποχρεώσεων, ενισχύοντας παράλληλα την κουλτούρα φορολογικής συνέπειας. Με την αυτοματοποιημένη αυτή ελάφρυνση, το κράτος επιδιώκει να καλλιεργήσει μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, στηρίζοντας έμπρακτα την υγιή επιχειρηματικότητα που ενισχύει σταθερά τα δημόσια έσοδα χωρίς καθυστερήσεις.

4. Ταχύτερες επιστροφές φόρου για τις επιχειρήσεις που δεν παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και τηρούν απαρέγκλιτα τα χρονοδιαγράμματα των υποχρεώσεών τους. Οι επιχειρήσεις αυτές θα εντάσσονται σε μια «λευκή λίστα», απολαμβάνοντας άμεσα οφέλη. Οι διαδικασίες ελέγχου θα απλοποιούνται δραστικά, επιτρέποντας την επιστροφή ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος σε χρόνο-ρεκόρ, με άμεσο αποτέλεσμα την τόνωση της ρευστότητάς τους. Παράλληλα, το μέτρο θα λειτουργήσει ως ισχυρό αντικίνητρο για τη φοροδιαφυγή, καθώς η καθυστέρηση στις επιστροφές θα αφορά πλέον κυρίως όσους χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο παραβατικότητας. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται μια νέα κουλτούρα συνεργασίας ανάμεσα στο κράτος και τον επιχειρηματικό κόσμο, με αμοιβαίο όφελος για την οικονομία.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η επιτάχυνση των επιστροφών φόρου θα βελτιώσει τη ρευστότητα των συνεπών επιχειρήσεων, θα μειώσει το διοικητικό κόστος των συναλλαγών με το Δημόσιο και θα ενισχύσει το επενδυτικό κλίμα, ιδιαίτερα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την ταχεία επιστροφή κεφαλαίων.