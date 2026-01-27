Στεγαστική κρίση: Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» – Ποια είναι τα οφέλη για τους δικαιούχους

Στη θέσπιση ενός νέου προγράμματος με τίτλο «Κατασκευάζω-Νοικιάζω», προχωρά άμεσα η κυβέρνηση, σύμφωνα με το οποίο νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών ή διαχείρισης ακινήτων μπορούν να κατασκευάσουν νέες οικίες ή να μετατρέψουν σε οικιστική τη χρήση υφιστάμενων ακινήτων άλλης χρήσης.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Στόχος είναι η ενίσχυση του αποθέματος προσιτής στέγης, αποκλειστικά για τη διάθεσή τους προς μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών και έναντι προκαθορισμένου μισθώματος. Για τη συμμετοχή των εταιρειών στο πρόγραμμα, προβλέπεται ότι το εισόδημα από τα ενοίκια που θα εισπράττονται θα εκπίπτει του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.

Φυσικά αναμένεται και το πρόγραμμα για την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, την άνοιξη, προκειμένου να επιδοτηθούν οι εργασίες για να ανοίξουν κλειστά σπίτια, με στόχο την μείωση των μισθωμάτων.

Παρεμβάσεις

Στο πρόγραμμα μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου παρουσιάζοντας τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, προωθούνται, σε εφαρμογή των σχετικών εξαγγελιών του Πρωθυπουργού: