Στεγαστική πίστη: 94.500 νέες χρηματοδοτήσεις σε 3 χρόνια με επιτόκια χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης – Ανεβάζει ρυθμούς το «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ»

Οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων παρουσιάζουν σταθερή άνοδο την τελευταία τριετία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις από πλευράς τραπεζών το 2023 ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ, ενώ το 2024 αυξήθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, από τα οποία 470 εκατ. ευρώ αφορούσαν το πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ».

Για το δεκάμηνο του 2025 οι εκταμιεύσεις έφθασαν τα 2,12 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 37% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Συνολικά, από το 2023 έως και τον Οκτώβριο του 2025 έχουν χορηγηθεί 94.500 νέα στεγαστικά δάνεια.

Μόνο τον τελευταίο 1,5 μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδόν 1700 νοικοκυριά απέκτησαν το καινούργιο σπίτι τους με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ. Από την αρχή του προγράμματος έως τις 20 Νοεμβρίου τα εκταμιευμένα δάνεια προσεγγίζουν τα 6.200 συνολικού ύψους 675 εκατ. ευρώ. Στις αρχές Οκτωβρίου αντίστοιχα τα εκταμιευμένα δάνεια ήταν σχεδόν 4.500 σε αριθμό με συνολικό ύψος που προσεγγίζει τα 490 εκατ. ευρώ. Συνολικά, έως τις 20 Νοεμβρίου είχαν (προ) εγκριθεί πιστοληπτικά από τις Τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα περισσότερες από 32.500 με συνολικό ποσό 3,9 δισ. ευρώ. Οι τελικές εγκρίσεις, που δίνονται από την ΕΑΤ μόλις ο αγοραστής βρει το κατάλληλο ακίνητο ανέρχονται σε περίπου σε 11.000 με συνολικό προϋπολογισμό 1,28 δισ. ευρώ.

Στεγαστική πίστη στο σύνολο της

Τον Οκτώβριο 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η 12μηνη μεταβολή των στεγαστικών δανείων έπαυσε να είναι αρνητική, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια και είναι ισοσκελισμένη με τις αποπληρωμές. Την ίδια εποχή πέρυσι η πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά ήταν αρνητική κατά 2,8%

Αναφορικά με το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ είναι πλέον χαμηλότερο από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 3,12% τον Σεπτέμβριο του 2025 όταν στην ευρωζώνη ήταν 3,39% σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΚΤ.

Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από τα υπουργεία, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τα νέα εισοδηματικά κριτήρια, για το ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ διαμορφώνονται ως εξής:

— Το ελάχιστο όριο εισοδήματος παραμένει στις 10.000 ευρώ για άγαμους, έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για μονογονεϊκές οικογένειες. Ωστόσο, το μέγιστο όριο εισοδήματος βάσει του τελευταίου φορολογικού έτους ή του μέσου όρου της τελευταίας τριετίας αυξάνεται στις:

25.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ) για τους άγαμους.

35.000 ευρώ (από 28.000 ευρώ) για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί (έναντι 4.000 ευρώ ανά παιδί).

39.000 ευρώ (από 31.000 ευρώ) για μονογονεϊκές οικογένειες. Με την προσαύξηση των 5.000 ευρώ ανά παιδί, πέραν του πρώτου, να παραμένει σταθερή.

Ως προς το κατώτατο εισοδηματικό όριο των 10.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ετήσιων φορολογητέων εισοδημάτων -πραγματικών ή τεκμαρτών- ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης και του κωδικού εγγραφής τους στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους, πλέον των εισοδημάτων, επίσης του τελευταίου φορολογικού έτους που αφορούν αποκλειστικά σε συντάξεις και προνοιακά επιδόματα των εξαρτώμενων τέκνων τους. Ως προς το ανώτατο ανά περίπτωση εισοδηματικό όριο, στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα -πραγματικό ή τεκμαρτό- ανεξαρτήτως κατηγορίας και του κωδικού εγγραφής του στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους, δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος του ν. 4172/2013, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για το έτος 2024, για τη λήψη του επιδόματος θέρμανσης.

— Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο Πρόγραμμα ορίζεται η 31.05.2026, (έναντι της 31.12.2025) με δυνατότητα παράτασης κατόπιν απόφασης του αρμοδίου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) Υπουργού, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Ως καταληκτική ημερομηνία σύναψης σύμβασης δανεισμού τελικού αποδέκτη ορίζεται η 31.08.2026 (έναντι της 30.6.2026).