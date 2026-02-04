«Στενάζουν» τα ελληνικά νοικοκυριά από την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα – Τελειώνουν τα χρήματα στις 18 του μήνα

Η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα έχουν φέρει σε απόγνωση τα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία δυσκολεύονται πλέον να καλύψουν ακόμη και τις βασικές τους ανάγκες. Σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, 6 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι τα μηνιαία τους εισοδήματα επαρκούν μόλις για 18 ημέρες, πριν χρειαστεί να αρχίσουν να «κόβουν» από αναγκαίες δαπάνες.

Το εύρημα αυτό αποτυπώνει τη βαθιά οικονομική στενότητα που βιώνουν οι οικογένειες. Όπως, μεταδόθηκε στο δελτίο ειδήσεων του ANT1, η κατάσταση φαίνεται ακόμη πιο δύσκολη, καθώς το 60% καλύπτει τα έξοδά του για λιγότερο από 20 ημέρες.

Παράλληλα, η ίδια έρευνα δείχνει πως 7 στα 10 νοικοκυριά έχουν συνολικό καθαρό εισόδημα έως 1.800 ευρώ τον μήνα, δηλαδή περίπου 900 ευρώ ανά γονέα σε μια τυπική οικογένεια με δύο εργαζόμενους. Το ποσό αυτό αποδεικνύεται ανεπαρκές, καθώς δεν επιτρέπει καμία ουσιαστική αποταμίευση ή κάλυψη έκτακτων εξόδων.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι πάνω από 1 στα 10 νοικοκυριά (12%) δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις βασικές του ανάγκες, όπως σίτιση, ρεύμα και ενοίκιο. Επιπλέον, 6 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν πως δεν διαθέτουν αποταμίευση ούτε 500 ευρώ, ώστε να αντιμετωπίσουν μια απρόβλεπτη ανάγκη, όπως μια βλάβη ή ένα ιατρικό περιστατικό.

Η εικόνα που προκύπτει από την έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ είναι αποκαλυπτική: παρά τις κυβερνητικές αναφορές σε αύξηση μισθών και βελτίωση των δεικτών, η πραγματικότητα στα ελληνικά σπίτια παραμένει σκληρή. Οι αριθμοί δείχνουν πως η πλειονότητα των νοικοκυριών ζει στο όριο, με τους περισσότερους να μην μπορούν να «βγάλουν» τον μήνα χωρίς δανεικά ή περικοπές στα βασικά.