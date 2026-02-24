ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των υπαλλήλων του ΥΠΕΞ

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας οι διατάξεις του ν. 4093/2012, βάσει των οποίων μειώθηκαν οι αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων του ΥΠΕΞ (Διπλωματικού Κλάδου και Κλάδων Εμπειρογνωμόνων, Ο.Ε.Υ και Ε.Ν.Υ.).

της Άννας Κανδύλη

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ανώτατου Δικαστηρίου: «Με τις αποφάσεις 105-8/2026 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Εισηγήτρια: Γ. Ανδριοπούλου, Σύμβουλος) κρίθηκε ότι οι διατάξεις της περ. 28 της υποπαρ. Γ.1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 καθώς και της οικ. 2/83408/022/14.11.2012 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που επέβαλαν μειώσεις στις αποδοχές των διπλωματικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών συναφών κατηγοριών του ίδιου Υπουργείου (Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας), εφαρμόζοντας αποκλειστικά το εξισωτικό και, ως εκ τούτου, προδήλως απρόσφορο αριθμητικό κριτήριο της επίτευξης συγκεκριμένης μεσοσταθμικής μείωσης του μισθολογικού κόστους του Δημοσίου, αντίκεινται στις αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρα 25 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος).».