Στην Ευρωβουλή η επιστολή του Γιώργου Αυτιά για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας λόγω του πολέμου

Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έφερε ο Γιώργος Αυτιάς την επιστολή του προς τους Οικονομικούς Επιτρόπους, ώστε να εξαιρεθούν οι πρόσθετες δαπάνες από τους Προϋπολογισμούς, λόγω πολέμου, για μεγαλύτερη στήριξη των κοινωνιών. Απευθυνόμενος στον Επίτροπο Προϋπολογισμού Piotr Serafin είπε χαρακτηριστικά: «Οι κοινωνίες αυτή την ώρα ζητούν πλήρη στήριξη από έναν πόλεμο, ο οποίος δεν ξέρουμε πότε τελειώνει.».

Η πρόταση του Έλληνα Ευρωβουλευτή αφορά στην πλήρη χρηματοδότηση κοινωνικών μέτρων, χωρίς να προσμετρώνται οι συγκεκριμένες δαπάνες στους περιορισμούς, που τίθενται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. «Ο πόλεμος μαίνεται, οι κυβερνήσεις βάζουν βαθιά το χέρι στους προϋπολογισμούς και οι πολίτες ζητούν επιδοτήσεις για ρεύμα, καύσιμα και σούπερ μάρκετ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γ. Αυτιάς.

Η πλήρης ομιλία είναι η εξής:

κ. Επίτροπε, Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, Ο πόλεμος μαίνεται και όλες οι κυβερνήσεις βάζουν βαθιά το χέρι στους προϋπολογισμούς και οι πολίτες όλων των χωρών ζητούν επιδοτήσεις σε ρεύμα, καύσιμα, σούπερ μάρκετ. Είναι τα αναγκαία. Για να μην έχουμε εκτροπή προϋπολογισμών και για να μην έχουμε καινούργια ελλείμματα, σας ζήτησα με επιστολή πριν από λίγες μέρες, να εξαιρεθούν οι πρόσθετες δαπάνες λόγω πολέμου για να στηριχθούν οι κοινωνίες. Οι κοινωνίες αυτή την ώρα ζητούν πλήρη στήριξη από έναν πόλεμο, ο οποίος δεν ξέρουμε πότε τελειώνει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση για να στηρίξουμε τις κοινωνίες και τους λαούς που δοκιμάζονται. Κάντε το κ. Επίτροπε, φιλέλληνα κ. Επίτροπε και κ. Πρόεδρε σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να απευθυνθώ στον κ. Επίτροπο να ληφθεί μια απόφαση υπέρ των λαών μας. Σας ευχαριστώ θερμά.