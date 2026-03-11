Στις 14:00 οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια – Οι τελευταίες πληροφορίες

Στις 14:00 θα ανακοινώσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας.

Νωρίτερα ο Εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος ανέφερε στο Action 24 πως θα «είναι μέτρα που θα έχουν να κάνουν με τη ρύθμιση της αγοράς προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά, καθώς κάποιοι, ορισμένοι, μεμονωμένοι επαγγελματίες θα πατήσουν στο γεγονός του ότι επειδή έχουμε στη Μέση Ανατολή πόλεμο θα επιβάλλουν υπέρμετρες αυξήσεις με έναν τρόπο, ας τον πούμε καταχρηστικό. Αυτά θα είναι μέτρα ρύθμισης της αγοράς τα οποία θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Ανάπτυξης γιατί αυτό έχει τον πρώτο λόγο. Οι έλεγχοι παραλλήλως θα συνεχίζονται ούτως ή άλλως. Ήδη έχουν γίνει εκατοντάδες έλεγχοι στην αγορά από την Αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή τη Προστασία του Καταναλωτή».

«Και παράλληλα σε επίπεδο ρυθμιστικό θα ανακοινωθούν κάποια μέτρα ούτως ώστε να προβλέψουμε, να αποφύγουμε και να μετριάσουμε οποιεσδήποτε πρακτικές αισχροκέρδειας που μπορεί να προκύψουν το επόμενο διάστημα… Αυτά τα μέτρα στοχεύουν αμιγώς στην αγορά και στο να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και όχι μόνο στα πρατήρια αλλά και γενικώς στην αγορά.Θα δούμε ποιοι θα είναι οι κλάδοι» πρόσθεσε.

Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και οι αλλαγές στο μέτρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κεντρική παρέμβαση που θα ανακοινωθεί θα είναι η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά προϊόντα, ένα μέτρο που είχε εφαρμοστεί επί μακρόν και είχε καταργηθεί την 1η Ιουλίου του 2025. Στόχος της νέας εκδοχής του μέτρου είναι να διορθωθούν ορισμένες στρεβλώσεις που είχαν αναδειχθεί στην προηγούμενη πενταετή εφαρμογή του.

Η κεντρική διαφοροποίηση εντοπίζεται στον τρόπο προσδιορισμού του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους. Ενώ στο παρελθόν η σύγκριση γινόταν με βάση μια συγκεκριμένη ημερομηνία αναφοράς (31 Δεκεμβρίου 2021), η νέα προσέγγιση καταργεί αυτό το μοντέλο. Η προηγούμενη μέθοδος είχε δεχθεί έντονες επικρίσεις από τον κλάδο του λιανεμπορίου, με τις επιχειρήσεις να κάνουν λόγο για στρέβλωση του ελεύθερου ανταγωνισμού και αδικαιολόγητους περιορισμούς στην εμπορική τους πολιτική.

Στη νέα εκδοχή του μέτρου, το περιθώριο κέρδους θα υπολογίζεται πλέον με βάση τον μέσο όρο ολόκληρου του 2025, κάτι που σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικό, ρεαλιστικό και δίκαιο.

Παράλληλα, τροποποιήσεις αναμένονται και στις κατηγορίες προϊόντων που θα καλύπτει το πλαφόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μέτρο θα ενταχθούν περίπου 50 έως 60 κατηγορίες βασικών αγαθών, με στόχο να εισαχθεί ένα δίχτυ προστασίας κυρίως για τα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρέμβαση που σχεδιάζεται για τα καύσιμα. Σε αντίθεση με το μοντέλο που θα ισχύει στα τρόφιμα, στα καύσιμα εξετάζεται η επιβολή πλαφόν στην τελική ανώτατη τιμή, ενώ αναμένεται να υπάρξει και ειδική πρόβλεψη και για τα νησιά, όπου το μεταφορικό κόστος είναι υψηλότερο.

Χωρίς fuel pass

Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι η ενεργοποίηση μέτρων στήριξης, στα πρότυπα του fuel pass, παρότι έπεσε στο τραπέζι, θα εξεταστεί σε δεύτερη φάση, αν η τιμή του πετρελαίου υπερβεί ξανά τα 100 δολάρια ανά βαρέλι και διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πάντως, παράγοντες της αγοράς επιμένουν πως σε περίπτωση σημαντικής ανόδου στα πετρελαϊκά προϊόντα, η μείωση του ΕΦΚ θα ήταν η πιο αποτελεσματική παρέμβαση, καθώς χτυπά το πρόβλημα στην πηγή του, συγκρατώντας άμεσα τις τιμές στην αντλία, ωστόσο έχει υψηλό δημοσιονομικό κόστος.

Το πλαφόν για τα τρόφιμα και τα καύσιμα, σχεδιάζεται να ισχύσει για τρεις μήνες, οπότε και επαναξιολογηθεί η κατάσταση. Αν οι διεθνείς εξελίξεις το απαιτήσουν θα εξεταστεί η παράτασή του, με βάση και την απόδοση του μέτρου, σε διαφορετική περίπτωση, θα λήξει.