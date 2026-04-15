Στουρνάρας: «Η ανανέωση της θητείας μου για τρίτη φορά αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή»

«Η πρόταση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για τρίτη συνεχόμενη θητεία μου στη θέση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για μένα και έκφραση εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου» τονίζει ο Γιάννης Στουρνάρας σε δήλωσή του μετά την συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανεξαρτησία και το Καταστατικό της Τραπέζης της Ελλάδος, προτείνει την ανανέωση της θητείας του νυν διοικητή, Γιάννη Στουρνάρα.

«Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα παραμείνω προσηλωμένος στη βασική αποστολή αυτού του σημαντικού θεσμού, που το 2028 συμπληρώνει εκατό χρόνια ζωής, έχοντας διαδραματίσει πρωτεύοντα και δημιουργικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις, δηλαδή στη διασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας και της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προς όφελος της χώρας και των Ελλήνων πολιτών», υπογραμμίζει ο Γιάννης Στουρνάρας σχετικά με την πρόταση ανανέωσης της θητείας του.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Καταστατικό της Τραπέζης της Ελλάδος, τις επόμενες ημέρες θα συγκληθεί το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το οποίο θα διαμορφώσει την πρότασή του προς το υπουργικό συμβούλιο.