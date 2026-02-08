Στουρνάρας: «Η ελληνική οικονομία πάει καλά και το αποδέχονται όλοι» – Τι είπε για μισθούς, ψηφιακό ευρώ και Ταμείο Ανάκαμψης

«Η ελληνική οικονομία πάει καλά και προϋπόθεση για να συνεχίσει, είναι η πολιτική σταθερότητα», τόνισε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας σε συνέντευξή του, σημειώνοντας ότι «θα ήταν τιμή του να προταθεί η ανανέωση της θητείας του».

Ο Γιάννης Στουρνάρας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Κυριακή μεσημέρι» του ERTNEWS RADIO 105,8 και στον Νότη Ανανιάδη, και αναφέρθηκε στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

«Η πολιτική σταθερότητα είναι ίσως το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο που έχει μία χώρα. Το διεθνές περιβάλλον ταράσσεται από δασμούς, γεωπολιτική αστάθεια, εμπορικούς πολέμους κ.α, συνεπώς η πολιτική σταθερότητα αποτελεί την προϋπόθεση για όλα τα άλλα», σημείωσε αρχικά, ενώ συμπλήρωσε, ότι η χώρα μας οδηγήθηκε έξω από την κρίση.

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο Γιάννης Στουρνάρας σχολίασε: «Το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού. Εμείς πάμε καλά και το αποδέχονται όλοι. Θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε καλύτερα. Σαφώς υπάρχουν ευάλωτοι συμπολίτες κι εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Ωστόσο κάθε χρόνο οι κοινωνικές ανισότητες βελτιώνονται, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, όπως δεν πρέπει να ξεχνάμε και το σημείο στο οποίο ήμαστε 10 χρόνια πριν».

«Σχεδόν έτοιμο το ψηφιακό ευρώ»

Σε σχέση με το ψηφιακό ευρώ ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι η ΕΚΤ το έχει σχεδόν έτοιμο και «θα θωρακίσει την ευρωπαϊκή οικονομία» και πρόσθεσε ότι «υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία και δυνατότητα για αυξήσεις, αν και οι μεταρρυθμίσεις είναι σημαντικότερες».

Τι είπε για τους μισθούς

Μιλώντας για την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, ο Γιάννης Στουρνάρας σχολίασε πως «σύμφωνα με τις μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδας, όσο η οικονομία αναπτύσσεται και η παραγωγικότητα βελτιώνεται, έχουμε σημαντικές δυνατότητες να αυξηθούν οι μισθοί και ειδικά αυτοί του ιδιωτικού τομέα».

Για το Ταμείο Ανάκαμψης

Αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο λήγει στο τέλος του 2026 και τις ανησυχίες που υπάρχουν για τη μετέπειτα πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο Γιάννης Στουρνάρας ανέφερε:

«Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε κάνει τις σχετικές μελέτες. Δεν είναι αλήθεια ότι τελειώνουν τα λεφτά. Το πιο σημαντικό όμως είναι πως οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην ψηφιακή οικονομία, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην εκπαίδευση των εργαζομένων κ.α θα συμβάλλουν στο όφελος της ελληνικής οικονομίας».