Στο «τραπέζι» νέα μέτρα στήριξης: Τα σενάρια για τον Μάιο και τον Ιούνιο – Οι 2 παράγοντες που θα κρίνουν τις τελικές αποφάσεις

Δέσμη παρεμβάσεων για τους επόμενους μήνες εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η χρηματοδότησή τους θα κριθεί από την τελική επιβεβαίωση των δημοσιονομικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και από το περιθώριο που θα επιτραπεί από την Κομισιόν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων δαπανών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ο δημοσιονομικός στόχος των 9,2 δισ. ευρώ φαίνεται να έχει υπερκαλυφθεί, με το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται μεταξύ 11,5 και 12 δισ. ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε υπέρβαση της τάξης των 2,3 έως 2,8 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές και τεχνικές εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι, λόγω του ευρωπαϊκού «κόφτη» δαπανών, μόνο μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από αυτό το ποσό μπορούν να κατευθυνθούν σε νέα μέτρα στήριξης, κατόπιν συνεννόησης με τις Βρυξέλλες.

Τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι για Μάιο και Ιούνιο

Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται ήδη η δέσμη παρεμβάσεων για τους επόμενους μήνες. Για τον Μάιο, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, με ενίσχυση ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο (με ΦΠΑ) που καταβάλλεται στα διυλιστήρια και μετακυλίεται στην αντλία.

Για τον Ιούνιο, τα σενάρια διευρύνονται και περιλαμβάνουν πιθανή συνέχιση της ίδιας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, λόγω της επίδρασής του στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο κόστος παραγωγής αγαθών. Παράλληλα, εξετάζεται η επέκταση της επιδότησης στους αγρότες για τα λιπάσματα, η οποία σήμερα αντιστοιχεί σε κάλυψη περίπου 15% των τιμολογίων.

Στο τραπέζι παραμένει και το ενδεχόμενο ενός τρίτου κύκλου επιδότησης καυσίμων τύπου fuel pass, ωστόσο αυτό θεωρείται το λιγότερο πιθανό σενάριο και θα εξαρτηθεί άμεσα από την πορεία των τιμών βενζίνης και πετρελαίου στην αντλία.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η χορήγηση Market Pass με εισοδηματικά κριτήρια, ως «ανάχωμα» στο κύμα της ακρίβειας. Άλλωστε οι αυξήσεις τιμών λόγω και της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή αποτελούν «πονοκέφαλο» για την κυβέρνηση.

Συνολικά, το βασικό ζητούμενο παραμένει ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος και η έγκριση του επιτρεπόμενου εύρους δαπανών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν οριστικοποιηθούν τα νέα μέτρα.