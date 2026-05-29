Συμφωνία Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας: 10.000 θέσεις εργασίας σε νέο ναυπηγικό κόμβο στην Ελευσίνα – Επενδύσεις 1,35 δισ. ευρώ

Τη δημιουργία ενός νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού οικοσυστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα, μέσω στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, σηματοδοτεί η συμφωνία «Project Trident», η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισ. ευρώ, το οποίο προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας, την ανάπτυξη νέων λιμενικών και εφοδιαστικών υποδομών, καθώς και τη δημιουργία σύγχρονων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που θα μπορούν να υποστηρίζουν διεθνή ναυτικά και αμυντικά προγράμματα.

Οι τρεις φάσεις του σχεδίου

Το σχέδιο αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις:

Η πρώτη, ύψους 150 εκατ. ευρώ, αφορά στην ενίσχυση των δυνατοτήτων συντήρησης και επισκευής πλοίων μέσω νέων εγκαταστάσεων και δεξαμενών μεγάλης κλίμακας.

Η δεύτερη, ύψους 200 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η τρίτη, και μεγαλύτερη φάση, ύψους 1 δισ. ευρώ, προβλέπει την εγκατάσταση προηγμένου βιομηχανικού εξοπλισμού, αυτοματοποιημένων γραμμών παραγωγής και εξειδικευμένων υποδομών που θα μπορούν να υποστηρίξουν ακόμη και προγράμματα ναυπήγησης και υποστήριξης υποβρυχίων.

10.000 νέες θέσεις εργασίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που παρουσιάστηκαν, το εγχείρημα αναμένεται να δημιουργήσει έως και 10.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, ενώ η συμβολή του στην ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίσει το 0,8% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση. Παράλληλα, ο σχεδιασμός προβλέπει ισχυρή συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας, με στόχο ποσοστό εγχώριας προστιθέμενης αξίας έως και 70% στα προγράμματα που θα αναπτυχθούν.

Όπως αναφέρθηκε, το Project Trident φιλοδοξεί να μετατρέψει την Ελευσίνα σε περιφερειακό κέντρο ναυπηγικής και αμυντικής υποστήριξης για την Ανατολική Μεσόγειο, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα, εξυπηρετώντας τόσο τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού όσο και συμμαχικών δυνάμεων.

Γκίλφοϊλ: Στρατηγική επένδυση για ασφάλεια και ανάπτυξη

Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως μια στρατηγική πρωτοβουλία που υπερβαίνει τα όρια μιας επιχειρηματικής συνεργασίας, κάνοντας λόγο για μια κοινή δέσμευση Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας στην ασφάλεια και την ευημερία της ευρύτερης περιοχής.

Όπως ανέφερε, η τριμερής συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη της Ελλάδας σε περιφερειακό βιομηχανικό κέντρο ναυτικής άμυνας, υποστηρίζοντας το Πολεμικό Ναυτικό, τον 6ο Στόλο των ΗΠΑ, δυνάμεις του ΝΑΤΟ και συμμαχικές χώρες στην περιοχή της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

Η ίδια υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα θα συνδυάσει αμερικανικές και κορεατικές τεχνολογίες με την τεχνογνωσία της ελληνικής βιομηχανίας, δημιουργώντας νέες δυνατότητες ναυπήγησης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης ναυτικών μονάδων.

Θεοχάρης: Η Ελευσίνα αποκτά κομβικό ρόλο στον νέο αμυντικό χάρτη

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορικής σημασίας για την Ελλάδα και τη διεθνή αμυντική συνεργασία.

Όπως σημείωσε, η σύμπραξη φέρνει κοντά την αμερικανική αμυντική τεχνολογία, την κορεατική ναυπηγική τεχνογνωσία και τις δυνατότητες της ελληνικής βιομηχανίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ισχυρού κέντρου ναυπηγικής και αμυντικής υποστήριξης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε ότι η Ελευσίνα μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη σύνθετων ναυτικών προγραμμάτων, ενώ παράλληλα η συμφωνία δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης και μεταφοράς τεχνογνωσίας προς την ελληνική οικονομία.

Ξενοκώστας: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε παραγωγό αμυντικών δυνατοτήτων

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX, Πάνος Ξενοκώστας, έκανε λόγο για μια συμφωνία που αλλάζει τα δεδομένα για τη ναυπηγική βιομηχανία της χώρας.

Όπως σημείωσε, η συνεργασία με τη Hanwha και η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών δημιουργούν τις προϋποθέσεις, ώστε η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κεντρικό ναυπηγικό και βιομηχανικό κόμβο για τη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο κ. Ξενοκώστας παρουσίασε αναλυτικά το επενδυτικό πρόγραμμα σε τρία επίπεδα ύψους 1,35 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η πλήρης μετατροπή του ναυπηγικού κέντρου της ONEX σε μια κάθετα ολοκληρωμένη εγκατάσταση κατασκευής, συντήρησης και υποστήριξης ναυτικών μονάδων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα νέα προγράμματα θα είναι ιδιαίτερα υψηλή, με στόχο εγχώρια προστιθέμενη αξία 70%, ενώ εκτίμησε ότι η επένδυση θα δημιουργήσει 10.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας μέσα στα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα μπορεί πλέον να περάσει από τον ρόλο του αγοραστή αμυντικών συστημάτων στον ρόλο του παραγωγού και υποστηρικτή προηγμένων ναυτικών και αμυντικών δυνατοτήτων.

Ju-seong Lim: Η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό ναυπηγικό και αμυντικό κόμβο

Ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα, Ju-seong Lim, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Νότιας Κορέας, Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στους τομείς της ναυπηγικής βιομηχανίας, της άμυνας και της τεχνολογίας.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα διαθέτει στρατηγική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου ναυπηγικού και αμυντικού οικοσυστήματος, με επίκεντρο τα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η πρωτοβουλία δημιουργεί νέες προοπτικές για επενδύσεις, μεταφορά τεχνογνωσίας και βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών.

Sean Seongwoo Park: Η συνεργασία μπορεί να ενισχύσει τη ναυπηγική και αμυντική βιομηχανία της Ελλάδας

Τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Νότιας Κορέας, Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών για την ανάπτυξη της ναυπηγικής και αμυντικής βιομηχανίας, επισήμανε ο Senior Vice President του τομέα Naval Ship International Business της Hanwha, Sean Seongwoo Park, κάνοντας λόγο για μια πρωτοβουλία που μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές βιομηχανικής ανάπτυξης και τεχνολογικής συνεργασίας.

Όπως ανέφερε, η Hanwha διαθέτει σημαντική εμπειρία στους τομείς της ναυπηγικής και της άμυνας και θεωρεί ότι η συνεργασία με την ONEX μπορεί να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας και στην ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων υποστήριξης ναυτικών προγραμμάτων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η πρωτοβουλία ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ Κορέας, Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, δημιουργώντας προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις, μεταφορά τεχνογνωσίας και περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.