Συνάντηση των αγροτών της Λέσβου στις 11:00 με τον Σχοινά – Αποζημιώσεις 8 εκατ. ευρώ για τυροκομικές επιχειρήσεις

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα βρεθούν σήμερα στις 11:00 οι εκπρόσωποι των αγροτών της Λέσβου, έπειτα από πρόσκληση του υπουργού Μαργαρίτη Σχοινά, στον απόηχο των τριήμερων κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων, οι οποίοι ζητούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στο νησί.

Οι κτηνοτρόφοι εμφανίζονται συγκρατημένοι και επισημαίνουν ότι «υπήρξε ανταπόκριση, αλλά όχι λύση», ενώ συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στο λιμάνι, όπου διατηρείται μερικός αποκλεισμός. Για ακόμη μία ημέρα δεν πραγματοποιήθηκαν φορτοεκφορτώσεις φορτηγών, ενώ η επιβατική κίνηση διεξάγεται κανονικά.

Η παρουσία των αγροτών στο λιμάνι παραμένει ισχυρή και αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής ενόψει της συνάντησης στην Αθήνα. Παράλληλα, η Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση έξω από το υπουργείο στις 10:00.

Χθες πραγματοποιήθηκε μαζικό συλλαλητήριο στην πόλη της Μυτιλήνης, με πορεία που κατέληξε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις εστίασης παρέμειναν κλειστά.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν την άρση των περιοριστικών μέτρων και τη δυνατότητα κανονικής εξαγωγής τυροκομικών προϊόντων, με την εφαρμογή αυστηρών κανόνων βιοασφάλειας. Μετά το τέλος της κινητοποίησης, προχώρησαν συμβολικά στη διανομή φρέσκου γάλακτος στους πολίτες.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση ενεργοποιεί οικονομική ενίσχυση για τις επιχειρήσεις τυροκομίας στη Λέσβο που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αφθώδους πυρετού, μέσω ειδικού προγράμματος αποζημιώσεων ύψους 8 εκατ. ευρώ για το διάστημα από 15 Μαρτίου έως 5 Απριλίου.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, την οποία συνυπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς, ενεργοποιεί ένα στοχευμένο πλαίσιο στήριξης ως απάντηση στην απαγόρευση διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων που επιβλήθηκε στα τέλη Μαρτίου με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυριού στη Λέσβο και προμηθεύτηκαν γάλα από τοπικούς παραγωγούς κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί με τη μορφή αποζημίωσης και θα βασίζεται στην αποδεδειγμένη απώλεια εισοδήματος των επιχειρήσεων.

Η αποζημίωση προκύπτει από το σύνολο της αξίας των τιμολογίων αγοράς γάλακτος.

Η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ για το 2025.

Το ποσό δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Το ζήτημα της διαχείρισης του αφθώδους πυρετού και των συνεπειών του στην τοπική οικονομία παραμένει κρίσιμο, με τις επόμενες εξελίξεις να εξαρτώνται από τα αποτελέσματα της συνάντησης στο υπουργείο.