Συνέδριο «Ελλάδα 2030»: «Ενεργειακή Ασφάλεια σε Περιβάλλον Γεωπολιτικής Αστάθειας» – Παπασταύρου: O Κάθετος Διάδρομος έρχεται να δημιουργήσει μια γέφυρα συνεργασίας

«Ενεργειακή Ασφάλεια σε Περιβάλλον Γεωπολιτικής Αστάθειας», ήταν ο τίτλος του πρώτου πάνελ του Συνεδρίου «Ελλάδα 2030», με θέμα την Οικονομία και την Ανάπτυξη, τις μεταρρυθμίσεις, τις επενδύσεις, την πρωτογενή παραγωγή και τη νέα ατζέντα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου στη Μαριάννα Πυργιώτη, co–founder Dome Consulting Firm & Communication Expert, κλήθηκε να απαντήσει σε μια σειρά από σχετικά ερωτήματα.

Ξεκινώντας από τον Κάθετο Διάδρομο ο κ. Παπασταύρου σχολίασε ότι «η συνεργασία που έχουμε στην ανατολική Μεσόγειο ουσιαστικά θα οδηγεί στη δημιουργία παραγωγής φυσικού αερίου που μπορεί να χρησιμοποιεί τον Κάθετο Διάδρομο και να ανεβαίνει στη δυτική Ευρώπη. Πρόκειται για μια νέα ενεργειακή αρτηρία, αρτηρία προόδου και ανάπτυξης σε μια περιοχή, η οποία για πάρα πολλές δεκαετίες είχε διαιρεθεί από ιδεολογίες, από την ιστορία και τη γεωγραφία. Τώρα, ο Κάθετος Διάδρομος έρχεται να δημιουργήσει μια γέφυρα συνεργασίας».

Ερωτηθείς σχετικά με το αν η Ελλάδα και η Τουρκία συναγωνίζονται για τον ίδιο ρόλο, να είναι η κύρια πύλης εισόδου ενέργειας προς την Ευρώπη, ο υπουργός τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή, ο αγωγός από την Τουρκία έφερνε και φέρνει ποσότητα ρωσικού φυσικού αερίου. Αυτό σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Ε. σταματάει. Άρα έχουμε ένα περιορισμό της εισόδου φυσικού αερίου από την Τουρκία και αντίστοιχα αύξηση του ρόλου της Ελλάδας που γίνεται μέσω του Κάθετου Διαδρόμου».

Ενώ σχολίασε πως «ακόμη και αν αλλάξουν τα πράγματα σε σχέση με τη Ρωσία, η Ευρώπη δε θα ξαναβρεθεί στη θέση του να έχει τον κίνδυνο να εργαλειοποιηθεί το φυσικό αέριο. Το μήνυμα που παίρνουν όλοι μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι το μήνυμα της διαφοροποίησης. Διαφοροποίηση οδών και περιοχών. Άρα, η σημασία του Κάθετου Διαδρόμου θα παραμείνει πολύ ισχυρή, ειδικά όταν και η Κύπρος θα έχει παραγωγή φυσικού αερίου και ενδεχομένως και εμείς σε λίγα χρόνια στην πατρίδα μας σε Ιόνιο ή και κάτω από την Κρήτη».

Σχετικά με την κριτική που υφίσταται ότι οι υπάρχουσες υποδομές στην Ευρώπη δεν αξιοποιούνται πλήρως και ότι ο Κάθετος Διάδρομος κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ένα ακριβό έργο με περιορισμένη χρήση, ο κ. Παπασταύρου σχολίασε: «Όλοι λέμε πόσο φθηνό ήταν το ρωσικό αέριο όλα αυτά τα χρόνια. Αν όμως υπολογίσει και το κόστος του φυσικού αερίου το 2022 όταν έκλεισαν τη στρόφιγγα καταλαβαίνει κανείς ότι αποδείχθηκε πάρα πολύ ακριβό. Στην εξίσωση λοιπόν θα πρέπει να μπει και η ασφάλεια της προμήθειας. Δεν μπορεί κανείς να μιλάει για ακριβό ή φθηνό αλλά για ασφαλής προμήθεια φυσικού αερίου το οποίο η Ευρώπη κατάλαβε ότι πρέπει να το κάνει με διαφοροποιημένες πηγές».

Στο ερώτημα με τους υδρογονάνθρακες ή με τις Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ), ο υπουργός ξεκαθάρισε «ότι η πολιτική μας έχει να κάνει με την Ελλάδα και τους Έλληνες. Στη χώρα μας έχουμε ΑΠΕ, έχουμε καταφέρει να έχουμε πάνω από το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αλλά συγχρόνως αντιλαμβανόμαστε, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, ότι το φυσικό αέριο θα είναι για αρκετό χρόνο καύσιμο που θα υπάρχει, άρα χρειαζόμαστε περισσότερο. Προφανώς για την ασφάλεια της Ευρώπης είναι καλό να υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που παράγουν φυσικό αέριο».

Στο πλαίσιο αυτό όπως είπε η αξιοποίηση υποδομών, όπως της Ρεβυθούσας, είναι καθοριστική. «Η κυβέρνηση επένδυσε στις υποδομές του φυσικού αερίου από το 2019. Ενισχύσαμε τις υποδομές. Οι υποδομές και η γεωγραφική μας θέση, σε συνδυασμό με την οικονομική και πολιτική σταθερότητα, οδήγησαν ξένες χώρες να έρθουν και να εμπιστευτούν την Ελλάδα ότι θα είναι πύλη εισόδου, Αν δεν είχαμε τις υποδομές, δε θα μπορούσαμε».

Σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης και τις εντάσεις που προκαλεί η Τουρκία, ο Έλληνας υπουργός σχολίασε πως «η κυβέρνηση προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Οι σεισμικές έρευνες θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2026. Οι δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου είναι ενεργά παρούσες στην Ελλάδα και προφανώς αυτό που καθοδηγεί αυτές τις εταιρείες είναι η πιθανότητα αξιοποίησης κοιτασμάτων που θα φέρουν κέρδη. Συγχρόνως όμως το γεγονός ότι ακολουθούν την ελληνική θέση είναι σαφώς μια de facto αναγνώριση των επιχειρημάτων μας».

Αναφερόμενος στις ΑΠΕ ο Σταύρος Παπασταύρου μίλησε για το νέο χωροταξικό πλαίσιο. «Προφανώς οι ανάγκες και οι απαιτήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι διαφορετικές από παλιά. Ερχόμαστε να πούμε ότι δε θα υπάρχουν φωτοβολταικά σε περιοχές Natura, σε δασικές εκτάσεις, δεν βάζουμε αιολικά πάνω από 1.200 μέτρα. Οργανώνουμε τον χώρο με έναν τρόπο έτσι ώστε οι ΑΠΕ να συνεχίσουν να αναπτύσσονται γιατί τις χρειαζόμαστε. Παράλληλα, δημιουργούμε ένα πιλοτικό πλαίσιο έτσι ώστε να δούμε πως μπορούν να αναπτυχθούν θαλάσσια αιολικά πάρκα και σε συνεργασία με την Ε.Ε».

Αναφορικά με τη χρήση πυρηνικής ενέργειας τόνισε ότι «η Ευρώπη οφείλει να πάει σε μια ενιαία αγορά ενέργειας που να αξιοποιεί από κάθε κράτος- μέλος αυτά τα πλεονεκτήματα που έχει. Στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός άνοιξε αυτή τη συζήτηση προηγουμένως όμως θα πρέπει να δούμε το θεσμικό πλαίσιο και πως θα λειτουργήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Για το 2035 ο κ. Παπασταύρου είπε ότι ευελπιστεί «η χώρα μας να έχει φτάσει σε ένα σημείο ενεργειακής ωριμότητας, να είναι παραγωγός φυσικούς αερίου, να έχει αναπτύξει και άλλο τις ΑΠΕ και την αποθήκευσή της ενέργειας που παράγουν και να έχει ευστάθεια στο σύστημα. Κυρίως μ’ αυτούς τους δύο πυλώνες να είμαστε «πρωταγωνιστές» στην επανάσταση που συντελείται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία προϋποθέτει άφθονη ενέργεια».