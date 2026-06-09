Συνέδριο «Ελλάδα 2030»: «Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Αγροδιατροφή, Βιομηχανία και Εξαγωγές»

Την ανάγκη εκσυγχρονισμού του αγροτικού τομέα και την κρίσιμη συμβολή των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας ανέδειξε το πάνελ με θέμα «Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Αγροδιατροφή, Βιομηχανία και Εξαγωγές», στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ελλάδα 2030 – Οικονομία και Ανάπτυξη» που συνδιοργανώνουν οι Next is Now και η Dome Consulting.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Ανδριανός, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Συμεών Διαμαντίδης και ο CEO και αντιπρόεδρος των Μπαχαρικών ΗΛΙΟΣ Γιώργος Καραθανάσης.

Ο υφυπουργός Ιωάννης Ανδριανός τοποθετήθηκε ξεκάθαρα υπέρ της ευφυούς γεωργίας ως της γεωργίας του μέλλοντος, επισημαίνοντας ότι χωρίς δεδομένα δεν μπορεί να χαραχθεί πολιτική ούτε να ληφθούν αποφάσεις. Όπως ανέφερε, οι παραγωγοί μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε πολλά επίπεδα, εφόσον αξιοποιηθούν σωστά τα σύγχρονα εργαλεία και παρασχεθεί η κατάλληλη εκπαίδευση. «Η αγροδιατροφή δεν είναι μόνο μια παραγωγική διαδικασία, είναι η ταυτότητά μας», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι δεν νοείται συζήτηση για το 2030 χωρίς τον πρωτογενή τομέα.

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Ο βουλευτής Βασίλης Κόκκαλης συμφώνησε ότι τα οφέλη από την ψηφιοποίηση και την ευφυή γεωργία είναι αδιαμφισβήτητα, επεσήμανε όμως ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο πρόβλημα: τους ψηφιακά αναλφάβητους αγρότες και το χαμηλότερο επίπεδο αγροτικής εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάλεσε σε ειλικρίνεια, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «στην Ελλάδα του 2030 τα ψέματα τελείωσαν». Ζήτησε τη χάραξη μιας εθνικής αγροτικής πολιτικής βάθους 20ετίας, ανεξάρτητης από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, επισημαίνοντας ότι η εγκατάλειψη της γης — ιδίως από τους κτηνοτρόφους — αποτελεί οξύ πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές παρεμβάσεις.

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Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος παρουσίασε τον απολογισμό του οργανισμού, αναφέροντας ότι έχουν καταβληθεί συνολικά 2 δισ. και 55 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις για ζημιές στην αγροτική παραγωγή και απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Υπογράμμισε ότι ο ΕΛΓΑ ελέγχει τις δηλώσεις των αγροτών και κοστολογεί τις αποζημιώσεις με αυστηρή διαδικασία. Επεσήμανε ωστόσο ότι από τα 2 δισ. που έχουν διατεθεί, το 1 δισ. προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιτρέπει τη χρηματοδότηση γεωργικών ασφαλιστικών προγραμμάτων, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να καταφεύγει σε ad hoc προγράμματα.

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Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Συμεών Διαμαντίδης ανέδειξε τη δυναμική των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων, οι οποίες σημειώνουν αύξηση 10% κάθε χρόνο. Όπως εξήγησε, κάθε τέσσερις μονάδες αύξησης των εξαγωγών αντιστοιχούν σε μία μονάδα αύξησης του ΑΕΠ — δηλαδή 2,5 δισ. ευρώ επιπλέον δημόσιων εσόδων για μείωση φόρων και στήριξη των αδύναμων, χωρίς δανεισμό. «Τα τρόφιμά μας δείχνουν τον δρόμο», τόνισε, αναφέροντας ως «όπλα» της χώρας τη φέτα, τα ψάρια, το λάδι, τις ελιές και τα ακτινίδια.

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Ο CEO των Μπαχαρικών ΗΛΙΟΣ Γιώργος Καραθανάσης εστίασε στην ανάγκη αποτελεσματικής αξιοποίησης των χρηματοδοτήσεων, ζητώντας τη δημιουργία μηχανισμού ελέγχου που να διασφαλίζει ότι τα κεφάλαια κατευθύνονται πραγματικά στον εκσυγχρονισμό και στην τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων που το χρειάζονται. Πρόσθεσε ότι τα δάνεια πρέπει να συνοδεύονται από ανταγωνιστικό επιτόκιο, διαφορετικά, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «δεν έχουν καμία ουσία».