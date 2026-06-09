Συνέδριο «Ελλάδα 2030» – Τάκης Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα προσφέρει πολιτική και θεσμική σταθερότητα και αξιοπιστία

Την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων, της παραγωγικής βάσης της χώρας και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας ανέδειξε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στον Δημήτρη Χριστούλια, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ελλάδα 2030 – Οικονομία και Ανάπτυξη», το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Της Εύας Οικονομάκη

Ο υπουργός Ανάπτυξης εστίασε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, επισημαίνοντας ότι η χώρα προσφέρει στοιχεία που σήμερα δεν είναι δεδομένα σε πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες, όπως η πολιτική σταθερότητα, η αξιοπιστία και η θεσμική συνέχεια.

Όπως ανέφερε, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν προωθηθεί τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων και οι παρεμβάσεις στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων, έχουν βελτιώσει σημαντικά το επενδυτικό περιβάλλον, ενώ ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης, με στόχο την ολοκλήρωσή τους εντός 90 ημερών. Παράλληλα, η ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί μέσα σε μία ημέρα, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτυπώνεται και στη συνεχή αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων.

Ο Τ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία έχει επιτύχει τα τελευταία χρόνια υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σε μια περίοδο κατά την οποία ισχυρές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν προκλήσεις και σημάδια επιβράδυνσης. Όπως τόνισε, η επίδοση αυτή συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και τις προοπτικές της.

Αναφερόμενος στο νέο παραγωγικό μοντέλο που επιδιώκει η κυβέρνηση, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσα από τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, της βιομηχανίας, της μεταποίησης και της έρευνας και ανάπτυξης. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η στρατηγική αυτή δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με τον τουρισμό, ο οποίος παραμένει βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας.

«Δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ τουρισμού και βιομηχανίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων που ενισχύουν τις εξαγωγές και καθιστούν τη χώρα ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική διεθνώς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος δίνει πλέον προτεραιότητα στη βιομηχανία και τη μεταποίηση, καθώς περίπου το 90% των σχετικών ενισχύσεων κατευθύνεται σε αυτούς τους τομείς. Όπως διευκρίνισε, ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν συνιστά υποτίμηση του τουρισμού, αλλά μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο διαχρονικό πρόβλημα του ελλείματος του εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας. Όπως είπε, η μείωση του ελλείμματος προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας, ενίσχυση της παραγωγής και μεγαλύτερη σύνδεση της αγοράς εργασίας με τα τεχνικά επαγγέλματα και τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.

Απαντώντας στις αιτιάσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων ότι η κρατική πολιτική ευνοεί κυρίως τις μεγάλες επενδύσεις, ο Τ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η μακροχρόνια βιωσιμότητα των επιχειρήσεων δεν μπορεί να βασίζεται σε κρατικές ενισχύσεις, αλλά στην παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη δυνατότητα συνεργασιών. Όπως ανέφερε, η συνένωση δυνάμεων και η δημιουργία οικονομιών κλίμακας αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ως μία από τις πλέον στρατηγικές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο υπουργός ξεχώρισε, μεταξύ άλλωνη, εκείνη που αφορά την παραγωγή γαλλίου, υπογραμμίζοντας τη γεωπολιτική και βιομηχανική σημασία του συγκεκριμένου μετάλλου για την Ευρώπη και τη χώρα. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα αναμένεται να παράγει περίπου 50 τόνους γαλλίου ετησίως.

Ερωτηθείς ποιος οικονομικός δείκτης θα ήθελε να δει να βελτιώνεται ταχύτερα τα επόμενα χρόνια, ο υπουργός ανέδειξε το ποσοστό των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα κινείται σήμερα κοντά στο 17%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται περίπου στο 21%, επισημαίνοντας ότι η περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

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Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πλατινένιος χορηγός του συνεδρίου είναι η Metlen Energy & Metals. Χρυσοί χορηγοί: AKTOR, ALPHA BANK, ΔΕΗ, EFA GROUP. Ασημένιοι χορηγοί: ΙΟΝ, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ONEX Shipyards & Technologies, VENERGY Maritime, AVAX, COSMOTE -T-, Olympios. Χορηγοί: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, eren ΕΛΛΑΣ, Helleniq Energy, ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, ΗΛΙΟΣ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ΤΜΕΔΕ, IP Innovative Power, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).