Συνέδριο «Ελλάδα 2030»: Υποδομές – Ανάπτυξη, Ανθεκτικότητα και Διεθνείς Προοπτικές

Την ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων σε κρίσιμες υποδομές, τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης ανέδειξαν οι συμμετέχοντες στην ενότητα «Υποδομές: Ανάπτυξη, Ανθεκτικότητα και Διεθνείς Προοπτικές» του συνεδρίου «Ελλάδα 2030 – Οικονομία και Ανάπτυξη», που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Της Εύας Οικονομάκη

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει μεγάλες ανάγκες σε υποδομές και για τον λόγο αυτό αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τους ευρωπαϊκούς πόρους έως τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και τις δωρεές.

Αναφερόμενος στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, σημείωσε ότι εντός του καλοκαιριού αναμένεται να ολοκληρωθεί το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65, από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά, μήκους 45 χιλιομέτρων, με χρηματοδότηση 450 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παράλληλα, προχωρά η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης με πέντε νέους σταθμούς, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η λειτουργία του έχει ήδη συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας στην πόλη κατά περίπου 15%.

Στα υπόλοιπα μεγάλα έργα που προωθούνται, περιλαμβάνονται η παράδοση στην κυκλοφορία τμήματος 10 χιλιομέτρων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης μεταξύ Αγίου Νικολάου και Νεάπολης, η αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης, καθώς και έργα ύψους 1,3 δισ. ευρώ στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας, επισημαίνοντας ότι μέσα στον Ιούνιο αναμένεται η συμβασιοποίηση του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, ενώ εντός του 2026 εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η παρέμβαση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η πρόοδος της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών εστίασε, μεταξύ άλλων, και στην ανθεκτικότητα των υποδομών, τονίζοντας ότι στα έργα αποκατάστασης μετά τον Daniel καταγράφηκαν περισσότερα από 1.000 σημεία σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, όπου ο στόχος δεν είναι απλώς η αποκατάσταση των ζημιών, αλλά η δημιουργία υποδομών πιο ανθεκτικών απέναντι σε μελλοντικά ακραία φαινόμενα. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η χώρα αντιμετωπίζει έλλειψη εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό κλάδο, παρά τη σημαντική τεχνογνωσία που διαθέτουν οι ελληνικές εταιρείες, ενώ εκτίμησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει αναπόσπαστο εργαλείο για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των υποδομών της επόμενης δεκαετίας.

«Πιστεύω στη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, είναι μονόδρομος η χρήση της. Τα επόμενα χρόνια θα δοθεί έμφαση στη διαχείριση υδάτινων πόρων και στη σύνδεση κρίσιμων υποδομών, όπως είναι τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, με κέντρα logistics, ακόμη και με άλλες χώρες.

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Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ και αντιπρόεδρος της CrediaBank, Κωνσταντίνος Μακέδος, σημείωσε ότι από το 2020 και μετά ο αριθμός των συμβάσεων και των έργων που υλοποιούνται στη χώρα έχει αυξηθεί σημαντικά. Όπως ανέφερε, το μεγάλο στοίχημα της μετα-Ταμείου Ανάκαμψης εποχής θα είναι η αξιοποίηση των νέων πόρων με τρόπο που να ενισχύει ποιοτικά τις υποδομές και να δημιουργεί πρόσθετη αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η τεχνολογική εξέλιξη και η προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες απαιτήσεις αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες προκλήσεις της επόμενης ημέρας.

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Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ο διευθυντής Στρατηγικής και Καινοτομίας της ΕΥΔΑΠ, Γιώργος Σαχίνης, αναφέρθηκε στο νέο επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που υλοποιεί η ΕΥΔΑΠ, με ορίζοντα το 2034, το οποίο στοχεύει στον συνολικό μετασχηματισμό του υδροδοτικού μοντέλου της Αττικής και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της λειψυδρίας και της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, περίπου το 40% των επενδύσεων θα κατευθυνθεί στην ανάπτυξη δικτύων αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική. Τα έργα αυτά εντάσσονται στη λογική της κυκλικής διαχείρισης των υδάτων, καθώς το επεξεργασμένο νερό δεν θα απορρίπτεται στη θάλασσα, αλλά θα επαναχρησιμοποιείται για παραγωγικές και άλλες χρήσεις.

Παράλληλα, περίπου το 32% του δεκαετούς επενδυτικού προγράμματος αφορά έργα ύδρευσης και αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών, ενώ προβλέπεται και επένδυση περίπου 360 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση 2,2 εκατ. υδρομετρητών, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου και τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ανθεκτικότητα του υδροδοτικού συστήματος της Αττικής δεν αποτελεί αποκλειστικά υπόθεση της ΕΥΔΑΠ, αλλά απαιτεί ευρύτερες συνέργειες. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία συνεργάζεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση πρόσθετων έργων ενίσχυσης του συστήματος ύδρευσης, ενώ έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα εργασίας με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την προώθηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και την ολοκλήρωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου επαναχρησιμοποίησης υδάτων στην Αττική.

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Στο ίδιο μήκος κύματος, ο σύμβουλος διοίκησης του Olympios Group, Διονύσιος Ξένος, ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της ψηφιοποίησης στη διαχείριση του νερού, σημειώνοντας ότι περίπου το 85% της κατανάλωσης αφορά την άρδευση. Όπως ανέφερε, η αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών μπορεί να προσφέρει σε πραγματικό χρόνο κρίσιμα δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των δικτύων και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές της χώρας.

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Τον ρόλο των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην οικονομία του μέλλοντος ανέδειξε από την πλευρά του ο Sales Director B2B Public, EU & International Organizations του ομίλου ΟΤΕ και General Manager της COSMOTE Global Solutions, Στάθης Κεχριώτης. Όπως επισήμανε, οι τηλεπικοινωνίες παύουν να αποτελούν απλώς έναν ακόμη κλάδο της οικονομίας και μετατρέπονται στη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς ισχυρές και διασυνδεδεμένες υποδομές, ενώ οι επενδύσεις του κλάδου επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς άξονες: τη συνδεσιμότητα, την ανθεκτικότητα και ασφάλεια των δικτύων, καθώς και τη διαχείριση δεδομένων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Όπως ανέφερε, ο όμιλος ΟΤΕ αξιοποιεί ήδη συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη και αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων στα δίκτυα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των υποδομών του.

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Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Βάσω Αγγελέτου.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.