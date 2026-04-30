Συναγερμός για το ράλι της τιμής του πετρελαίου: Ξεπέρασε τα 125 δολ. το βαρέλι – Ανησυχία στις αγορές μετά την απειλή Τραμπ για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ορμούζ

Συναγερμός σήμανε λίγο νωρίτερα καθώς το πετρέλαιο τύπου brent βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 ετών, στα 125 δολάρια, ενώ αυτή την ώρα η τιμή του υποχωρεί κάτω από τα συγκεκριμένα επίπεδα. Το ράλι είναι αποτέλεσμα της ανακοίνωσης του Λευκού Οίκου πως προετοιμάζεται για πολύμηνο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών ως αντίποινα για αυτόν του Στενού του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία του investing.com, σήμερα στις 8.36 το πρωί Ελλάδας, η τιμή του αργού ανήλθε στα 113,19 δολάρια το βαρέλι από 111, 84 δολάρια που ήταν στο άνοιγμα. Σημειώνεται ότι μέσα σε 2 μήνες το πετρέλαιο έχει ανέβει από τα 70 δολάρια στα 113,19 δολάρια.

Ωστόσο, νωρίτερα η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, αυξήθηκε κατά 5% πλησιάζοντας τα επίπεδα των 125 δολαρίων το βαρέλι, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και την οριστική λήξη του πολέμου με το Ιράν εγείρουν αμφιβολίες για το εάν θα ολοκληρωθούν, διότι βρίσκονται σε αδιέξοδο. Μάλιστα περί τις 07:10 (ώρα Ελλάδας) η τιμή του πετρελαίου σημείωσε άνοδο 5,6% και ανήλθε στα 124,67 δολάρια.

Αξιοσημείωτο είναι δε πως, σύμφωνα με το https://uk.finance.yahoo.com/ η τιμή του συμβολαίου brent παράδοσης Ιουνίου αυξήθηκε κατά 6,2% και ανήλθε στα 125,36 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή στο συμβόλαιο Brent παράδοσης Ιουλίου κατέγραψε μια αύξηση της τάξεως του 3,1% και διαμορφώθηκε στα 113,85 δολάρια το βαρέλι.

Επίσης επισημαίνεται πως, πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δηλαδή στα τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή του αργού πετρελαίου brent “φλέρταρε” με περίπου 70 δολάρια το βαρέλι.

Τι λένε οι αναλυτές

Η αγορά έχει χάσει κάθε ελπίδα για οποιαδήποτε γρήγορη επανέναρξη των ροών πετρελαίου, λόγω του ότι ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την κατάπαυση πυρός σε συνδυασμό με την απόρριψη της πρότασης του Ιράν για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, όπως ανέφεραν σύμφωμα με το https://uk.finance.yahoo.com/news/brent-crude-tops-125-barrel-043400066.html οι στρατηγικοί αναλυτές της ING Bank, Γουόρεν Πάτερσον και Εουά Μάνθεϊ .

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του αργού αλλά και με ποιους όρους και πού διαπραγματεύονται για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Σημειώνεται δε πως η τιμή του η τιμή του brent έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό του από την κορύφωσή του στα 147,50 δολάρια ανά βαρέλι το 2008 κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.