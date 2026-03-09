Συναγερμός στην Ε.Ε. για το «ενεργειακό σοκ»: «Γραμμές άμυνας» αναζητούνται στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup

Το «ενεργειακό σοκ» αλλά και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία που προκαλεί η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup στις Βρυξέλλες.

Υπό τη σκιά των εξελίξεων, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα συζητήσουν το κατά πόσο η νέα ενεργειακή κρίση μπορεί να εκτροχιάσει την ήδη εύθραυστη αναπτυξιακή πορεία της ευρωζώνης. Η αύξηση των τιμών της ενέργειας μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος παραγωγής για τη βιομηχανία, αυξημένους λογαριασμούς για τα νοικοκυριά και πρόσθετη πίεση στους κρατικούς προϋπολογισμούς, σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετά κράτη-μέλη επιχειρούν να επαναφέρουν τα δημόσια οικονομικά τους σε τροχιά δημοσιονομικής σταθερότητας.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, οι υπουργοί θα εξετάσουν σενάρια για την εξέλιξη των τιμών, καθώς και την ανθεκτικότητα των ενεργειακών αποθεμάτων ενόψει των επόμενων μηνών. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στον συντονισμό των πολιτικών στήριξης, ώστε να αποφευχθούν αποσπασματικές εθνικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να διαταράξουν τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

Ο Christian Zinglersen, πρώην διευθυντής του Οργανισμού της ΕΕ για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, και ο Damian Cortinas, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, θα παρουσιάσουν, σύμφωνα με το ERTnews, τις απόψεις τους σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της ζώνης του ευρώ στο τρέχον περιβάλλον.

Σε δοκιμασία τα ενεργειακά αποθέματα, εκτίναξη για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Ήδη η σύρραξη στη Μέση Ανατολή, θέτει σε δοκιμασία τα ενεργειακά αποθέματα, έχει πυροδοτήσει ισχυρή ανοδική «κούρσα» στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, εντείνοντας τους φόβους για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ε. Ε., η οποία έχει τοποθετήσει τον πήχη στο 1,2%.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, ιδιαίτερα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ – μια κρίσιμη αρτηρία από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου – έχουν περιορίσει δραματικά την κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων, προκαλώντας έντονες πιέσεις στην προσφορά. Οι προβλέψεις των αναλυτών δείχνουν ότι, εάν οι διαταραχές παραμείνουν, οι τιμές μπορεί να πλησιάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 120 δολάρια το βαρέλι για το πετρέλαιο, με άμεσες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία και τον πληθωρισμό.

Την ίδια στιγμή, και οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου έχουν εκτιναχθεί, καταγράφοντας άνοδο άνω του 65% μέσα στην τελευταία εβδομάδα, με την τιμή της μεγαβατώρας να αγγίζει τα 54 ευρώ, από 26,5 ευρώ πριν από τρεις μήνες. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει την κρίσιμη εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές ενέργειας και τις υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Πετρέλαιο Μπρεντ: Εκτίναξη τιμής πάνω από τα 115 δολάρια το βαρέλι

Τα πιο εφιαλτικά σενάρια για την πορεία του πετρελαίου Μπρεντ επιβεβαιώνονται σήμερα Δευτέρα, με την τιμή του να καταγράφει άνοδο πάνω από 25% και να ξεπερνάει τα 115 δολάρια το βαρέλι.

Μάλιστα τις πρώτες πρωινές ώρες η τιμή πλησίασε ακόμη και τα 120 δολάρια το βαρέλι. Με την τιμή του Μπρεντ σε αυτά τα επίπεδα, είναι θέμα λίγου χρόνου οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Σημειώνεται ότι στην αρχή του πολέμου η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ ήταν στα 73 δολάρια το βαρέλι και σήμερα κινείται πάνω από τα 115 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 60%.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ μειώνουν την παραγωγή τους καθώς τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και οι αποθηκευτικοί χώροι γεμίζουν γρήγορα. Το Ιράκ άρχισε να περιορίζει την παραγωγή ήδη από την περασμένη εβδομάδα. Παράλληλα κλιμακώνεται η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση ανατολή.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη στη συζήτηση για τις τιμές του πετρελαίου, δηλώνοντας σε ανάρτηση στο Truth Social τα εξής:

«Οι βραχυπρόθεσμες τιμές του πετρελαίου, οι οποίες θα πέσουν γρήγορα όταν ολοκληρωθεί η εξάλειψη της πυρηνικής απειλής του Ιράν, είναι ένα πολύ μικρό τίμημα για την ασφάλεια και την ειρήνη των ΗΠΑ και του κόσμου. ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΝΟΗΤΟΙ ΘΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ! Πρόεδρος DJT».