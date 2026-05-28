Συντάξεις: Απονομή μέσα σε έναν μήνα – Πότε έρχονται οι νέες αλλαγές και πώς γίνεται η ενοποίηση συστημάτων κύριων και επικουρικών

Πολύ σύντομα αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω η διαδικασία απονομής των συντάξεων και με αυτοματοποιημένο τρόπο στους ασφαλισμένους (μισθωτούς και μη μισθωτούς), στο πλαίσιο του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως γνωστοποίησε χθες ο διοικητής του Φορέα, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ «ο αντίκτυπος (του νέου ΟΠΣ) για τους πολίτες είναι η ταχεία απονομή στη σύνταξη, η μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, πλήρες και αξιόπιστο ασφαλιστικό υλικό και λίγες καθυστερήσεις. Και φυσικά για τον ΕΦΚΑ κατάργηση της εξάρτησης από φυσικά αρχεία και ενιαία ψηφιακή εικόνα ασφαλιστικής ιστορίας αλλά και επιτάχυνση των εσωτερικών διαδικασιών».

«Το αποτέλεσμα του νέου ΟΠΣ στις συντάξεις έρχεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες» συμπλήρωσε ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ.

Κύρια σύνταξη: Τι ισχύει σήμερα για την απονομή

Υπενθυμίζεται πως, σήμερα ο μέσος χρόνος απονομής μιας κύριας σύνταξης είναι 40 με 42 ημέρες από 500 ημέρες που ήταν στο παρελθόν, αλλά υπάρχουν και πιο δύσκολες περιπτώσεις όπου απαιτείται περισσότερος χρόνος για την έκδοση. Ενδεικτικά κάποια από αυτές αφορούν τη διαδοχική ασφάλιση, την παράλληλη ασφάλιση και τις διεθνείς συντάξεις.

Επίσης επισημαίνεται πως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις είναι 15.000, ενώ οι εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες επικουρικές συντάξεις υπολογίζονται γύρω στις 31.000 με 32.000.

Το πρόβλημα αυτό εκτιμάται πως, θα επιλυθεί σε μεγάλο βαθμό με το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΚΑ.

Κύριες και επικουρικές συντάξεις: Πώς γίνεται η ενοποίηση των ψηφιακών συστημάτων

Με το νέο ΟΠΣ του e-ΕΦΚΑ, ενοποιούνται ψηφιακά τα συστήματα των κύριων και των επικουρικών συντάξεων. Ουσιαστικά, εκσυγχρονίζεται η διαχείριση των συνταξιοδοτικών δεδομένων μέσω της ενοποίησης συστημάτων των κύριων και επικουρικών συντάξεων, αλλά και ενισχύεται η ταχύτητα, η συνέπεια και η αξιοπιστία στην επεξεργασία στοιχείων και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ειδικότερα: