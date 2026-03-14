Συντάξεις Απριλίου 2026: Ποια ταμεία θα προχωρήσουν σε πληρωμές πριν από τις 25 Μαρτίου

Το απόγευμα της Τρίτης, 24 Μαρτίου θα πιστωθεί η πρώτη φάση των ποσών κύριων συντάξεων μηνός Απριλίου 2026 από τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό αφορά τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Επίσης την ίδια ημέρα θα πιστωθούν οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι μισθωτών & μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) αλλά και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως τα χρήματα αυτα θα πιστώνονταν κανονικά την Τετάρτη, 24 Μαρτίου αλλά λόγω του ότι η 25η Μαρτίου είναι αργία, η πίστωση αυτή θα γίνει μια μέρα νωρίτερα. Σημειώνεται δε, πως η εν λόγω καταβολή θα γίνει την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026.

Η δεύτερη φάση

Το απόγευμα της Πέμπτης θα πιστωθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] αλλά και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Ωστόσο η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026.