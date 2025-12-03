Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Όλες οι νεότερες πληροφορίες για τις πληρωμές και τις αυξήσεις

Νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιανουαρίου 2026 στους δικαιούχους λόγω Χριστουγέννων.

Της Κατερίνας Φεσσά

Υπενθυμίζεται πως κανονικά οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 θα πρέπει να πληρωθούν σε δύο φάσεις: η μια την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 και η άλλη την Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025, όπως προβλέπει το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα του e-ΕΦΚΑ, ωστόσο αυτές οι ημερομηνίες δεν θα ισχύσουν στην εν λόγω καταβολή λόγω εορτών.

Σε κάθε περίπτωση οι συντάξεις αυτές θα δοθούν πριν από τις 25 Δεκεμβρίου και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του enikonomia.gr, τρεις ημερομηνίες έχουν πέσει στο τραπέζι για την καταβολή τους.

«Η πρώτη φάση καταβολής ενδέχεται να γίνει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 και η δεύτερη μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε τη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου, είτε την Τρίτη, 23 του ίδιου μήνα» σημειώνουν οι αρμόδιες πηγές μιλώντας στο enikonomia.gr.

«To θέμα της καταβολής συντάξεων Ιανουαρίου 2026 συζητήθηκε εσωτερικά στον e-ΕΦΚΑ τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2025 και την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025, ωστόσο δεν ελήφθη κάποια απόφαση για τις οριστικές ημερομηνίες» συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές.

Οι πληρωμές

Μάλιστα οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2026 σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα αναμένεται να καταβληθούν σε δύο φάσεις. Αναλυτικά:

Πρώτη φάση:

Θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συντάξεις μισθωτών & μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Δευτέρα φάση:

Θα δοθούν οι συντάξεις από τα τέως ταμεία μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

Θα καταβληθούν οι κύριες-επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πάντως εντός του μήνα αναμένεται να εκδοθεί η ανακοίνωση με τις ακριβείς ημερομηνίες για τις πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου 2026. Υπενθυμίζεται πως ο e-ΕΦΚΑ την ανακοίνωση για τις πληρωμές συντάξεις Ιανουαρίου 2025 την είχε εκδώσει στις 29 Νοεμβρίου 2024.

Οι αυξήσεις

Η ετήσια αύξηση που θα δοθεί στις συντάξεις ασφαλισμένων για τον μήνα Ιανουάριο 2026, θα είναι 2,4% όπως κατέστησε σαφές χθες η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως μιλώντας στο Open TV.

Η αύξηση αυτή αναμένεται να καταβληθεί εντός του μήνα στους δικαιούχους ενώ όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα πάρουν το 50% της αύξησης δηλαδή 1,2%.

Τα ποσά των αυξήσεων

Τα ποσά των ετήσιων καθαρών αυξήσεων που θα δοθούν στις συντάξεις των δικαιούχων εάν το ποσοστό είναι 2,4% αναμένεται να είναι τα παρακάτω. Αναλυτικά:

Για συντάξεις 500 ευρώ – 850 ευρώ η ετήσια καθαρή αύξηση θα κυμαίνεται από 12 ευρώ έως 20,4 ευρώ.

η ετήσια καθαρή αύξηση θα κυμαίνεται από 12 ευρώ έως 20,4 ευρώ. Για συντάξεις 800 ευρώ – 1.300 ευρώ η ετήσια καθαρή αύξηση θα είναι 19,2 ευρώ -31,2 ευρώ

η ετήσια καθαρή αύξηση θα είναι 19,2 ευρώ -31,2 ευρώ Για συντάξεις 1.300 ευρώ – 1.500 ευρώ η ετήσια καθαρή αύξηση θα είναι 31,2 ευρώ- 36 ευρώ

η ετήσια καθαρή αύξηση θα είναι 31,2 ευρώ- 36 ευρώ Για συντάξεις 1.500 – 1.800 ευρώ η ετήσια καθαρή αύξηση θα είναι 36 ευρώ- 43,2 ευρώ

η ετήσια καθαρή αύξηση θα είναι 36 ευρώ- 43,2 ευρώ Για συντάξεις 1.800 – 2.700 ευρώ η ετήσια καθαρή αύξηση θα είναι 43,2 ευρώ-64,8 ευρώ

η ετήσια καθαρή αύξηση θα είναι 43,2 ευρώ-64,8 ευρώ Για συντάξεις άνω των 2.700 ευρώ η ετήσια καθαρή αύξηση θα είναι έως και 64,8 ευρώ

Επίσης επισημαίνεται πως οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2026 θα συνοδεύονται από τη μείωση της παρακράτησης φόρου μετά και την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Ποιοι μένουν εκτός

Ωστόσο δεν θα δουν την ετήσια αύξηση στη σύνταξη τους όσοι λαμβάνουν την προκαταβολή της σύνταξης δηλαδή την προσωρινή.