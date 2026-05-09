Συντάξεις Ιουνίου 2026: Αυτές είναι οι δύο επικρατέστερες ημερομηνίες για τις πληρωμές

Σε φάσεις θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις για τον μήνα Ιούνιο.

Αναλυτικά:

Η πρώτη φάση

Την Τρίτη 26 Μαΐου αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις από ταμεία:

ΟΑΕΕ (πρώην ΟΑΕΕ), ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη μισθωτών) . Επίσης την ίδια ημέρα θα δοθούν οι συντάξεις στους νέους συνταξιούχους μετά την 1.1.2017 (μισθωτοί & μη μισθωτοί) στο ΕΦΚΑ (ΟΠΣ).

Η δεύτερη φάση 

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 εκτιμάται πως θα πληρωθούν οι συντάξεις από τα ταμεία:

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Δημόσιο,  ΝΑΤ και ΚΕΑΝ, ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΔΕΗ και ΟΤΕ. Επίσης την ίδια ημέρα προβλέπεται να καταβληθούν οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πηγή enikos.gr

