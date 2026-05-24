Συντάξεις Ιουνίου 2026: Ποια ταμεία πιστώνουν αύριο τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Αύριο, Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026 το απόγευμα θα γίνει η πίστωση των συντάξεων για τον μήνα Ιούνιο στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, αύριο θα πιστωθούν:

οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχους μισθωτούς & μη μισθωτούς από 1.1.2017 και έπειτα)

και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Ωστόσο, η καταβολή των χρημάτων αυτών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου 2026.

Η δεύτερη φάση

Τα χρήματα της δεύτερης φάσης των συντάξεων θα πιστωθούν την Τετάρτη, 27 Μαΐου 2026. Αναλυτικά την ημέρα αυτή θα γίνει η πίστωση:

των κύριων συντάξεων των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ]

και των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.

Αλλά την Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν τα χρήματα των αυτά.