Συντάξεις χηρείας: Ποιοι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις το φθινόπωρο – Τα «ψιλά γράμματα» της νέας νομοθετικής ρύθμισης

Με νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας, που προβλέπεται στον Νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά τον νόμο αυτό.

Συντάξεις χηρείας: Εντός του Ιουλίου η νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή – Πόσοι ωφελούνται

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τα όσα προανήγγειλε χθες από το βήμα της Βουλής η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως οι συντάξεις χηρείας δεν θα κόβονται κατά 50% μετά την τριετία. Έτσι εάν κάποιος παίρνει δική του σύνταξη θα λαμβάνει κανονικά και το 70% του ή της συζύγου που έχει αποβιώσει.

Kεραμέως: Δεν θα γίνει καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας

Τι προβλέπει η ρύθμιση

Επίσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χηρείας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί έως σήμερα η περικοπή αυτή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη νομοθετική ρύθμιση που θα έρθει τις επόμενες ημέρες προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει κατά πάσα πιθανότητα από τον Σεπτέμβριο θα προβλέπει ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χηρείας, όπου η σώρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα.

Kεραμέως: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Τι είπε για την απόφαση του ΣτΕ

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με την Ν. Κεραμέως ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου, θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%, δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της σώρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου, θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χηρείας το επόμενο διάστημα, δεν θα μειωθεί καθόλου, θα παραμείνει στο 70%.

Υπεραπόδοση

Η υπουργός υπενθύμισε ότι η υπεραπόδοση που πέτυχε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πέρυσι, σε σχέση με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου, σημειώνοντας υπέρβαση κατά 800 εκατ. περίπου, επέτρεψε να κατευθυνθεί σημαντικό μέρος του μερίσματος στη μεγάλη μείωση των φορολογικών συντελεστών από 1/1/26 και στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους, ένα αίτημα πολλών χρόνων.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε «φέτος, από την μέχρι τώρα παρακολούθηση της πορείας εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων για το διάστημα Ιανουάριο – Απρίλιο 2026 προκύπτει ότι μόλις από τους 4 πρώτους μήνες υπερβαίνουμε ήδη τον στόχο του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατ. χάρη κυρίως στην τολμηρή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε 2,5 πλέον εκ. εργαζομένους. Αυτές οι επιδόσεις μας επιτρέπουν σήμερα να προχωρήσουμε σε μία ακόμη σημαντική κοινωνική παρέμβαση» τόνισε η Υπουργός προσθέτοντας ότι «με τη ρύθμιση αυτή κλείνει οριστικά μία εκκρεμότητα πολλών ετών. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χηρείας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομηρίας, αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου και ενισχύεται η προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους. Και όλα αυτά γίνονται χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία του ασφαλιστικού συστήματος, γιατί αποτελούν καρπό της ανάπτυξης, της αύξησης της νόμιμης απασχόλησης και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του ασφαλιστικού μας συστήματος».